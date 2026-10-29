Canon IJ Scan Utility — программа для сканирования документов и фотографий на многофункциональных устройствах Canon, позволяющая выполнять сканирование в один клик с автоматическим сохранением результатов и настройкой параметров.

Программа распространяется бесплатно, работает на Windows 10 и 11 (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа Canon IJ Scan Utility?

Canon IJ Scan Utility создана для того, чтобы упростить повседневное сканирование и избавить пользователей от необходимости разбираться в сложных настройках драйвера. Достаточно выбрать необходимый шаблон, и программа сама выполнит сканирование и сохранит результат в заданную папку.

Canon IJ Scan Utility поддерживает не только планшетное сканирование, но и работу с автоподатчиком документов на совместимых моделях МФУ. Это делает ее пригодной для оцифровки многостраничных документов, когда вручную перекладывать каждый лист долго и неудобно. Canon IJ Scan Utility также умеет распознавать текст на отсканированных страницах и передавать его в приложение для дальнейшей работы, что пригодится при подготовке документов в электронном виде.

Функции программы Canon IJ Scan Utility

Canon IJ Scan Utility обладает важными функциями и возможностями. Ниже — более подробно.

Сканирование в один клик

Главный экран программы содержит несколько крупных значков, каждый из которых соответствует определенному типу задачи. Значок Авто подходит для универсального сканирования, когда не хочется выбирать параметры вручную. Документ настраивает программу на сканирование текстовых страниц с четким воспроизведением букв. Фото ориентирован на изображения с плавными переходами цвета.

Автоматическое сохранение результатов

После завершения сканирования программа сама сохраняет файл в папку, указанную в настройках. Такая вроде бы незамысловатая настройка окажется полезной для тех, кто сканирует регулярно и складывает результаты в определенную структуру папок.

Настройка параметров сканирования

Во вкладке Параметры можно задать размер бумаги, разрешение, формат сохранения и другие параметры. Для документов доступны форматы PDF и JPEG, для фотографий — JPEG и TIFF. Можно включить коррекцию наклона, если лист был положен неровно, или повысить резкость контуров для более четкого текста. Настройки сохраняются и применяются при следующем сканировании, поэтому повторять их каждый раз не нужно.

Сканирование с проверкой результатов перед сохранением

Если включить соответствующий флажок в параметрах, после сканирования программа покажет предварительный просмотр и позволит изменить порядок страниц, повернуть изображение или скорректировать параметры сохранения перед записью файла. Это полезно в случаях, когда важно убедиться, что документ отсканирован правильно, прежде чем сохранять его.

Работа с автоподатчиком документов на совместимых моделях

Если МФУ оснащено автоподатчиком, программа может сканировать многостраничные документы без ручного перекладывания листов. Для офисной работы, где часто приходится оцифровывать договоры, отчеты или архивы, эта функция станет незаменимой.

Как пользоваться программой Canon IJ Scan Utility

Работа начинается с размещения оригинала документа на рабочей поверхности сканера или в автоподатчике. Затем нужно запустить Canon IJ Scan Utility. На главном экране отображается текущее устройство и несколько крупных значков для разных типов сканирования.

Если параметры нужно изменить, это можно сделать в соответствующем разделе. Здесь можно выбрать следующие опции: сканирование документа, фотографии или настраиваемое сканирование. В открывшемся диалоговом окне можно задать размер бумаги, разрешение, формат файла, папку сохранения и другие параметры. После настройки параметры сохраняются для последующих сканирований.

Для запуска сканирования достаточно нажать нужный значок, программа выполнит сканирование и сохранит результат. Если включена проверка результатов, перед сохранением откроется окно предварительного просмотра, где можно повернуть изображение или изменить порядок страниц.

Если в системе несколько сканирующих устройств, перед началом работы стоит убедиться, что в верхней части экрана выбрано нужное. При возникновении ошибок стоит проверить подключение устройства, наличие бумаги и состояние расходных материалов.