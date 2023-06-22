SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Canon IJ Printer Assistant Tool

В данном списке представлены программы для замены Canon IJ Printer Assistant Tool. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Canon IJ Printer Assistant Tool, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Canon MF Toolbox
Canon MF Toolbox

Версия 4.9.1.1

Программа для сканирования документов при помощи сканеров и МФУ Canon

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (40)
Epson Scan 2
Epson Scan 2

Версия 6.7.81.0

Программа для сканирования на сканерах и МФУ от Epson

Оценок пока нет
Canon IJ Scan Utility
Canon IJ Scan Utility

Версия 1.3

Программа для сканирования документах на МФУ от Canon

Оценок пока нет
Canon MF Scan Utility
Canon MF Scan Utility

Версия 1.21.0.2

Программа для сканирования документов на МФУ Canon

Оценок пока нет
Canon ScanGear
Canon ScanGear

Версия 11.3.0.0

Программа-драйвер для сканирования с дополнительными параметрами на устройствах Canon

Оценок пока нет
Canon My Printer
Canon My Printer

Версия 3.3.0

Программа для настройки и диагностики устройств Canon

Оценок пока нет