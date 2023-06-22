Canon IJ Printer Assistant Tool — утилита для обслуживания принтеров Canon, позволяющая выполнять прочистку и выравнивание печатающей головки, проверять уровень чернил, настраивать параметры печати и получать доступ к диагностическим функциям.

Программа распространяется бесплатно вместе с драйверами для совместимых моделей Canon, работает на Windows 10 и 11 (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Зачем нужна программа Canon IJ Printer Assistant Tool?

Canon IJ Printer Assistant Tool — это вспомогательная утилита, которая устанавливается вместе с драйвером принтера и берет на себя задачи обслуживания. Драйвер отвечает за саму печать, а Assistant Tool помогает поддерживать устройство в рабочем состоянии: запускает прочистку, выравнивает головку, проверяет уровень чернил и предлагает действия при возникновении типовых проблем.

Отдельного упоминания заслуживает диагностика. Утилита умеет проверять состояние печатающей головки и при необходимости запускать процедуры восстановления. Если после нескольких попыток проблема не исчезает, программа подскажет, что делать дальше. Это снижает риск внезапной остановки печати в неподходящий момент и помогает продлить срок службы устройства.

Прочистка печатающей головки

Если на бумаге появились полосы, пропали цвета или текст стал бледным, утилита запускает процедуру прочистки. Она подает чернила, удаляя засохшие частицы и восстанавливая нормальный ток чернил. Процесс занимает несколько минут и может сопровождаться расходом чернил, поэтому запускать его стоит только при необходимости.

Глубокая прочистка

Если обычная прочистка не помогла, утилита предлагает более интенсивную процедуру. Она воздействует на расходную систему сильнее и требует большего расхода чернил, но помогает в случаях, когда засорение оказалось серьезным. Запускать глубокую прочистку стоит после того, как обычная не дала результата.

Выравнивание печатающей головки

Если текст или линии выглядят неровными, а на изображениях заметны сдвиги, утилита запускает процедуру выравнивания. Она печатает тестовый лист, анализирует результат и корректирует положение головки.

Проверка уровня чернил

Утилита отображает текущий уровень чернил в картриджах. Для моделей с раздельными картриджами видно состояние каждого цвета. Это помогает заранее спланировать покупку расходных материалов и не остаться без чернил в середине важной печати.

Настройка параметров печати

Через Assistant Tool можно открыть настройки драйвера и изменить параметры печати: тип бумаги, качество, ориентацию, масштаб. Это избавляет от необходимости искать нужный раздел в системных настройках Windows.

Как пользоваться программой Canon IJ Printer Assistant Tool

На главном экране отображается текущее состояние принтера и несколько кнопок для обслуживания. Для проверки состояния принтера нужно нажать соответствующую кнопку и дождаться печати тестового образца. Если образец в порядке, обслуживание не требуется. Если видны разрывы, стоит запустить прочистку.

Для прочистки печатающей головки используется отдельная кнопка. Перед запуском программа предупредит о расходе чернил. После завершения процедуры рекомендуется снова проверить состояние устройства, чтобы убедиться, что проблема решена. Если обычная прочистка не помогла, можно запустить глубокую.

Для выравнивания головки нужно выбрать соответствующий пункт и следовать инструкциям на экране. Программа напечатает тестовый лист, который нужно положить на стекло сканера, если модель МФУ поддерживает сканирование, или оценить визуально. Затем в окне программы выбираются параметры выравнивания.

Для изменения параметров печати используется кнопка настроек драйвера. В открывшемся окне выбираются нужные параметры. Для диагностики неполадок стоит открыть раздел обслуживания и выбрать пункт проверки состояния. Если обнаружена ошибка, программа покажет описание и возможные действия.