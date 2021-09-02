SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Calibrize

В данном списке представлены программы для замены Calibrize. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Calibrize, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Gamma Panel
Gamma Panel

Версия 1.0.0.20

Программа для регулирования яркости и контрастности мониторов

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
QuickGamma
QuickGamma

Версия 4.0.0.4

Программа для калибровки монитора (настройки яркости и гаммы)

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
DisplayCAL
DisplayCAL

Версия 3.8.9.3

Программа для калибровки цвета монитора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)