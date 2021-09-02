SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Calibrize

Calibrize

Программа для калибровки контрастности, яркости и гаммы монитора

1,7 (13)
Оценок пока нет
Оценить Читать отзывы
Актуальная версия 2.0
Скачать 1 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2.0

Полезные статьи

Настройка изображения монитора — программы и инструкции
Настройка изображения монитора — программы и инструкции

Оценки программы

1,7

13 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Calibrize

1 отзыв

Денис

Отличная прога Рекомендую! C помощью нее я откалибровал свой ноутбук HP 4545S результат шикарный!