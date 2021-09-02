Calibrize — программа для настройки изображения монитора, позволяющая откалибровать контрастность, яркость и гамму в 3 простых шага. Утилита распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Calibrize?

На практике утилита Calibrize применяется с целью настройки контрастности, яркости и гаммы монитора. Технически, программа редактирует цветовой ICC-профиль операционной системы, отвечающий за формирование цвета на экране. Внесенные с помощью утилиты Calibrize изменения в значениях контрастности, яркости и гаммы сохраняются в ОС в виде такого ICC-профиля, который будет загружается при каждом включении компьютера. Т.е. саму программу не запускать в будущем не придется (разве что, если пользователю потребуется изменить цветовые настройки).

Как пользоваться программой Calibrize?

Программа Calibrize очень проста в использовании. Сразу после запуска утилита предложит активировать функцию вывода уведомлений о необходимости выполнить калибровку изображения монитора. Уведомления могут выводиться раз в два дня, неделю, две недели или месяц. Чтобы отказаться от таких уведомлений, нужно выбрать вариант Don’t remind me.

Как было отмечено в самом начале, настройка изображения дисплея осуществляется в 3 шага (см. скриншоты):

Шаг 1: настройка контрастности и яркости

Настройка этих параметров осуществляется на аппаратном уровне путем использования соответствующих кнопок или сенсорной панели на корпусе монитора. Сначала программа предлагает увеличить контрастность до максимального значения. Затем пользователю нужно отрегулировать яркость так, чтобы изображение круга в левой части окна стал едва заметен. При этом задний фон, состоящий из двух условных прямоугольников, должен стать монотонным (при слишком высокой яркости фон наполовину черный и наполовину серый).

После настройки яркости нужно постепенно понижать контрастность изображения монитора. Делать это нужно постепенно и до тех пор, пока круг справа не станет едва заметным (если значение контрастности слишком велико, круг невозможно будет разглядеть).

На этом настройка завершается яркости и контрастности завершается, можно переходить к следующему шагу.

Шаг 2: настройка гаммы

Гамма настраивается исключительно программным методом при помощи трех ползунков красного, синего и зеленого цвета в программе Calibrize. От пользователя требуется добиться того, чтобы окружности не слишком сильно выделялись на своем фоне (не были ни ярче, ни темнее фона).

Здесь стоит учитывать один важный момент. Манипуляция с насыщенностью того или иного цвета немного увеличивают или уменьшают яркость изображения монитора. Поэтому по окончанию настройки гаммы разработчики Calibrize рекомендуют вернуться к предыдущему шагу, чтобы подкорректировать яркость (положения ползунков настройки гаммы сохраняются).

Шаг 3: сохранение настроек

Чтобы сохранить изменения в ICC-профиль операционной системы, на последнем шаге нужно нажать кнопку Save. Если кликнуть по кнопке Exit, осуществится сброс параметров гаммы (настройки яркости и контрастности отменить из программы нельзя, ведь они были изменены кнопками управления монитора).