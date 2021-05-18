Caffeine — небольшая программа для предотвращения активации режима сна на компьютере и его автоматической блокировки, а также предотвращения запуска экранной заставки, что позволяет симулировать нахождение пользователя за ПК.
Это бесплатная утилита, предназначенная для установки на компьютеры под управлением Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (предусмотрены индивидуальные версии для 32-х и 64-битных систем). Интерфейс выполнен на английском языке.
Зачем нужна и как работает программа Caffeine?
Утилита Caffeine окажется полезной для ситуаций, когда пользователю требуется, чтобы его компьютер постоянно находился во включенном состоянии, и при этом не блокировался (не выходил на экран ввода пароля от учетной записи) и не запускал экранную заставку (сринсейвер).
Конечно, все это можно сделать и без использования сторонних программ, но для этого потребуется изменять системные настройки электропитания. При использовании программы Caffeine никаких системных настроек менять не придется. Более того, утилита и сама не изменяет их. Вместо этого программа симулирует нажатие клавиши «F15» (можно сменить на «Shift» или любую другую) каждые 59 секунд, и компьютер, таким образом, будет "думать", что пользователь по-прежнему работает за ним. Клавиши «F15», кстати, не существует на большинстве современных клавиатур, однако в Windows заложена информация о ней (на случай, если будет подключена клавиатура с такой клавишей).
По умолчанию программа Caffeine активируется и деактивируется двойным кликом по иконке в системном трее. При необходимости пользователь может настроить время, в течение которого утилита будет симулировать нажатие не существующей физически клавиши «F15» — от 15 минут до 24 часов. Также можно задать время (в том же интервале), в течение которого программа будет деактивирована.
Настройки программы Caffeine
Привычный пользовательский интерфейс у программы Caffeine отсутствует. Есть только иконка в трее, из которой можно вызвать (при выборе пункта «About» из выпадающего меню) одно единственное окно с перечнем и описанием параметров запуска утилиты из командной строки Windows. Т.е. для настройки той или иной функции программу следует запускать из системной консоли «CMD». Но можно поступить проще:
- Запускаем системное приложение «Выполнить» комбинацией клавиш «Win + R».
- Вводим в отобразившееся окно полный путь до местоположения файла «caffeine32.exe» или «caffeine64.exe» (в зависимости от разрядности Windows), а после пробела — вписываем одну из доступных команд (все, кроме одной, начинаются с префикса «-», который также следует вписывать).
Например, для автоматического закрытия программы через определенное количество минут используется команда «-exitafter:X», где вместо «X» следует вписать любое натурально число (можно и 1000). В этом случае в окно «Выполнить» следует вписать следующее (для 64-битной версии утилиты):
W:\caffeine64.exe -exitafter:1
В нашем случае программа расположена на локальном диске «W», потому в качестве пути до исполнимого файла Caffeine мы используем «W:\», число «1» означает, что утилита завершит свою работу через 1 минуту.
Пояснения по командам Caffeine
Ввиду отсутствия перевода на русский язык, приведем описания команд запуска Caffeine (возможно, кому-то пригодится). Отметим, что некоторые команды используются уже после запуска программы:
- XX (единственная команда без префикса «-»). «XX» — число, которое устанавливает количество секунд между симулированием нажатий клавиш. Можно использовать совместно с любыми другими командами (данный параметр всегда следует вписывать первым).
- -startoff — запуск приложения в деактивированном режиме.
- -exitafter: X — приложение завершит работу через «X» минут.
- -activefor: X — приложение будет активным «X» минут.
- -inactivefor: X — приложение буден неактивным «X» минут.
- -appexit — завершает работу программы.
- -appon — активация функция симуляции нажатия клавиш.
- -appoff — деактивация функцию симуляции нажатия клавиш.
- -apptoggle — переключение состояния функции симуляции (если она активна, деактивирует ее, и наоборот).
- -apptoggleshowdlg — то же самое, но с выводом сообщения на экран о состоянии функции симуляции.
- -replace — принудительное завершение работы процесса «caffeine.exe» и повторный запуск программы, но уже с другим значением идентификатора процесса (Process ID).
- -noicon — запуск программы без значка на панели задач.
- -useshift — активация симуляции клавиши «Shift» вместо «F15».
- -allowss — запрет перехода компьютера в режим сна, но с возможностью запуски экранной заставки.
- -stes — вместо симуляции клавиш программа будет отправлять Windows специальную системную команду, отменяющую переход в режим сна.
- -showdlg — открытие диалогового окна с сообщением о статусе программы.
- -ontaskbar — показать значок программы на панели задач (команду требуется использовать вместе с «-showdlg»).
- -key: X — симуляция нажатия клавиши, указанной вместо «X» (коды всех клавиш можно найти в интернете).
- -keypress — симулирование не только нажатия, но и отпускания клавиши.
- -oldicons — замена темных иконок в трее светлыми (до выхода из программы).
- -lighticons — всегда использовать светлые значки.
- -darkicons — всегда использовать темные значки.
- -watchwindow: X — программа запускается неактивной, а становится активной только при обнаружении окна с названием, указанным вместо «XX».
- -onac — то же, что и в предыдущем случае, но активируется программа только тогда, когда компьютер будет подключен к розетке (функция для мобильных ПК).