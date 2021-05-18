Caffeine — небольшая программа для предотвращения активации режима сна на компьютере и его автоматической блокировки, а также предотвращения запуска экранной заставки, что позволяет симулировать нахождение пользователя за ПК.

Это бесплатная утилита, предназначенная для установки на компьютеры под управлением Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (предусмотрены индивидуальные версии для 32-х и 64-битных систем). Интерфейс выполнен на английском языке.

Зачем нужна и как работает программа Caffeine?

Утилита Caffeine окажется полезной для ситуаций, когда пользователю требуется, чтобы его компьютер постоянно находился во включенном состоянии, и при этом не блокировался (не выходил на экран ввода пароля от учетной записи) и не запускал экранную заставку (сринсейвер).

Конечно, все это можно сделать и без использования сторонних программ, но для этого потребуется изменять системные настройки электропитания. При использовании программы Caffeine никаких системных настроек менять не придется. Более того, утилита и сама не изменяет их. Вместо этого программа симулирует нажатие клавиши «F15» (можно сменить на «Shift» или любую другую) каждые 59 секунд, и компьютер, таким образом, будет "думать", что пользователь по-прежнему работает за ним. Клавиши «F15», кстати, не существует на большинстве современных клавиатур, однако в Windows заложена информация о ней (на случай, если будет подключена клавиатура с такой клавишей).

По умолчанию программа Caffeine активируется и деактивируется двойным кликом по иконке в системном трее. При необходимости пользователь может настроить время, в течение которого утилита будет симулировать нажатие не существующей физически клавиши «F15» — от 15 минут до 24 часов. Также можно задать время (в том же интервале), в течение которого программа будет деактивирована.

Настройки программы Caffeine

Привычный пользовательский интерфейс у программы Caffeine отсутствует. Есть только иконка в трее, из которой можно вызвать (при выборе пункта «About» из выпадающего меню) одно единственное окно с перечнем и описанием параметров запуска утилиты из командной строки Windows. Т.е. для настройки той или иной функции программу следует запускать из системной консоли «CMD». Но можно поступить проще:

Запускаем системное приложение «Выполнить» комбинацией клавиш «Win + R».

Вводим в отобразившееся окно полный путь до местоположения файла «caffeine32.exe» или «caffeine64.exe» (в зависимости от разрядности Windows), а после пробела — вписываем одну из доступных команд (все, кроме одной, начинаются с префикса «-», который также следует вписывать).

Например, для автоматического закрытия программы через определенное количество минут используется команда «-exitafter:X», где вместо «X» следует вписать любое натурально число (можно и 1000). В этом случае в окно «Выполнить» следует вписать следующее (для 64-битной версии утилиты):

W:\caffeine64.exe -exitafter:1

В нашем случае программа расположена на локальном диске «W», потому в качестве пути до исполнимого файла Caffeine мы используем «W:\», число «1» означает, что утилита завершит свою работу через 1 минуту.

Пояснения по командам Caffeine

Ввиду отсутствия перевода на русский язык, приведем описания команд запуска Caffeine (возможно, кому-то пригодится). Отметим, что некоторые команды используются уже после запуска программы: