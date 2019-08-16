SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Bulldog Flash Tester

В данном списке представлены программы для замены Bulldog Flash Tester. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Bulldog Flash Tester, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Flash Drive Recovery
Flash Drive Recovery

Версия 3.5

Восстановление данных с флешек и карт памяти

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Check Flash
Check Flash

Версия 1.17.0

Программа для тестирования работы USB-флешек

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (16)
H2testw
H2testw

Версия 1.4

Программа для проверки флешек и жестких дисков на ошибки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)