Bulk Crap Uninstaller — бесплатная программа для пакетного удаления приложений, автоматизации этого процесса и очистки системы от остатков.

Программа является бесплатной с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows Vista и выше (32-бит и 64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Обнаружение приложений из множества источников

Программа находит не только обычные зарегистрированные программы, но и скрытые или защищенные записи, приложения с поврежденными или отсутствующими деинсталляторами, портативные программы, пакеты Chocolatey, игры Steam и Oculus, компоненты Windows, приложения из Microsoft Store и обновления системы. Все они отображаются в едином списке, к ним применимы одинаковые фильтры, экспорт и автоматическое удаление.

Пакетное и автоматическое удаление

Основная особенность — возможность удалить сразу множество приложений с минимальным участием пользователя. Программа старается задействовать оригинальный деинсталлятор каждой программы, чтобы избежать проблем, связанных с прямым удалением файлов. Поддерживается удаление в фоновом режиме, обработка зависших и падающих деинсталляторов, а также консольный интерфейс для автоматического удаления по заданным условиям без участия пользователя. Можно удалять программы, у которых вообще нет деинсталлятора, или принудительно, в обход штатного удаления.

Очистка остатков после удаления

После деинсталляции программа анализирует систему и предлагает удалить оставшиеся файлы и ключи реестра. Каждому найденному элементу присваивается степень уверенности, что помогает пользователю решить, безопасно ли его удалять. Также доступна очистка папок Program Files от пустых или неиспользуемых каталогов.

Менеджер автозагрузки

Встроенный инструмент показывает список программ, служб и задач, запускающихся автоматически при старте Windows. Пользователь может отключать ненужные элементы, ускорять загрузку системы и управлять автозапуском приложений.

Гибкая фильтрация и экспорт данных

Программа собирает подробную информацию о каждом приложении: издатель, версия, дата установки, размер, наличие деинсталлятора и сертификата. Доступны фильтры по издателю, типу, наличию сертификата, а также поиск с поддержкой регулярных выражений. Все данные можно экспортировать для дальнейшего анализа или отчетности.

Портативность и настройка

Bulk Crap Uninstaller может работать как портативное приложение: настройки сохраняются в один файл, а программа запускается без установки. Поддерживается выполнение пользовательских команд до и после удаления, проверка сертификатов деинсталляторов, а также широкий набор параметров конфигурации для адаптации под конкретные задачи. Программа переведена на многие языки, включая русский.