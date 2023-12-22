В данном списке представлены программы для замены BotMeK. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на BotMeK, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены BotMeK.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на BotMeK, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены BotMeK. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на BotMeK, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 1.3.9
Программа для создания и запуска макросов в Windows
Версия 3.2.3
Программа-автокликер для мышки
Версия 2.2.3.8
Настройка непрерывного удержания клавиш на клавиатуре
Версия 1.9
Программа для автоматического нажимания клавиш на клавиатуре