BotMeK — программа-автокликер для автоматизации нажатий клавиш, движения и кликов мышью. Другими словами, BotMeK — программа для создания макросов на клавиатуру и мышь. Условно-бесплатная утилита подходит подходит для операционных систем Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит), требуется наличие установленной программной платформы .NET Framework 4.5 (для Win XP — .NET Framework 4.0).
Внимание! Программа BotMeK переименована в Keyran. Скачать ее последнюю версию можно на нашем сайте.
Зачем нужна программа BotMeK?
Основная функция программы BotMeK — эмуляция нажатий клавиш, движения и кликов кнопок мыши по заранее подготовленному сценарию (скрипту/макросу). Задача пользователя — создать этот сценарий для программы либо использовать один из доступных в онлайн-базе (можно скачать прямо в приложении).
Утилита наиболее востребована среди любителей компьютерных игр. Она позволяет игрокам нажатием одной кнопки на клавиатуре выполнить какое-нибудь сложное действия в игре, которое обычно требует нажатия целой серии клавиш. Т.к. программа BotMeK способна эмулировать движение и клики мышкой (причем любых ее кнопок, включая мультимедийные), то с ее помощью можно автоматизировать и такие действия, которые требуют, к примеру, перетаскивания предметов, наведение курсора на объекты и т.д.
BotMeK позволяет создавать не только кратковременные сценарии, выполняющиеся единоразово, но и довольно продолжительные зацикленные (повторяющиеся "по кругу") макросы. Т.е. при помощи данной утилиты можно создавать ботов к играм, которые будут выполнять какие-нибудь рутинные задачи без участия самого игрока.
Способы создания сценариев
Создать сценарий в программе BotMeK можно тремя способами:
- Запись макроса
При включении данной функции BotMeK отслеживает и сохраняет нажатия клавиш, перемещение курсора и клики мышью (аналогично созданию макросов в Word и других программах). После этого пользователю останется назначить клавишу, при нажатии которой записанный макрос будет воспроизведен.
- Создание макроса вручную
При помощи встроенного редактора макросов пользователь может создавать сценарии, состоящие из специальных команд: нажать/отпустить клавишу или кнопку мыши, задержка между действиями, количество, начало и конец цикла и другие.
- Создание сценариев при использовании встроенного скриптового языка
Это уже более сложный способ создания сценариев, для которого требуются минимальные навыки в программировании. Задача заключается в последовательном написании команд с нужными для ее выполнения параметрами. Команд немного. Все они условно могут быть разбиты на следующие категории:
- Управление мышью: нажатие/отпускание кнопок, перемещение (мгновенное или постепенное с определенным шагом) курсора в указанную точку и другие.
- Управление клавиатурой: нажатие/отпускание клавиш, в т.ч. с задержкой, длительное нажатие клавиш с указанием продолжительности и т.п.
- А также задержка по времени, указываемая между основными командами.
Прочие функции BotMeK
Сюда добавим:
- Возможность привязки программы к определенному окну (программе/игре). Т.е. макросы будут выполняться только тогда, когда указанное окно находится в фокусе.
- Переназначение клавиш или кнопок мыши. Например, клик правой кнопкой мыши можно назначить на какую-нибудь клавишу клавиатуры. А если создать макрос, который нажимает всего одну клавишу, его запуск можно назначить на любую другую клавишу или даже кнопку мыши.
- Сохранение макросов и последующая их загрузка на любом другом компьютере в программу BotMeK (т.е. созданными сценариями можно делиться с друзьями).
- Сохранение макросов в облаке BotMeK (требуется регистрация на сайте программы). Если хранить файлы сценариев на компьютере и затем загружать после очередной переустановки системы неудобно, можно использовать для этих целей онлайн-хранилище.
- Импорт готовых макросов из базы данных. В соответствующем разделе программы можно скачать десятки макросов для различных игр.
Премиум-версия BotMeK
Бесплатная версия BotMeK работает в течение суток, каждый день в 00:00 по МСК добавляется 2 часа использования программы (счетчик включается только при запуске). Есть и другие способы продления лицензии — поделиться программой с друзьями, загрузить свой макрос в базу данных и т.д. В премиум (платной) версии BotMeK также доступна функция включения отслеживания клавиатуры и мыши при запуске программы (в бесплатной версии это приходится делать вручную).