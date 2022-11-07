BotMeK — программа-автокликер для автоматизации нажатий клавиш, движения и кликов мышью. Другими словами, BotMeK — программа для создания макросов на клавиатуру и мышь. Условно-бесплатная утилита подходит подходит для операционных систем Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 (32 и 64 бит), требуется наличие установленной программной платформы .NET Framework 4.5 (для Win XP — .NET Framework 4.0).

Внимание! Программа BotMeK переименована в Keyran. Скачать ее последнюю версию можно на нашем сайте.

Зачем нужна программа BotMeK?

Основная функция программы BotMeK — эмуляция нажатий клавиш, движения и кликов кнопок мыши по заранее подготовленному сценарию (скрипту/макросу). Задача пользователя — создать этот сценарий для программы либо использовать один из доступных в онлайн-базе (можно скачать прямо в приложении).

Утилита наиболее востребована среди любителей компьютерных игр. Она позволяет игрокам нажатием одной кнопки на клавиатуре выполнить какое-нибудь сложное действия в игре, которое обычно требует нажатия целой серии клавиш. Т.к. программа BotMeK способна эмулировать движение и клики мышкой (причем любых ее кнопок, включая мультимедийные), то с ее помощью можно автоматизировать и такие действия, которые требуют, к примеру, перетаскивания предметов, наведение курсора на объекты и т.д.

BotMeK позволяет создавать не только кратковременные сценарии, выполняющиеся единоразово, но и довольно продолжительные зацикленные (повторяющиеся "по кругу") макросы. Т.е. при помощи данной утилиты можно создавать ботов к играм, которые будут выполнять какие-нибудь рутинные задачи без участия самого игрока.

Способы создания сценариев

Создать сценарий в программе BotMeK можно тремя способами:

Запись макроса

При включении данной функции BotMeK отслеживает и сохраняет нажатия клавиш, перемещение курсора и клики мышью (аналогично созданию макросов в Word и других программах). После этого пользователю останется назначить клавишу, при нажатии которой записанный макрос будет воспроизведен.

Создание макроса вручную

При помощи встроенного редактора макросов пользователь может создавать сценарии, состоящие из специальных команд: нажать/отпустить клавишу или кнопку мыши, задержка между действиями, количество, начало и конец цикла и другие.

Создание сценариев при использовании встроенного скриптового языка

Это уже более сложный способ создания сценариев, для которого требуются минимальные навыки в программировании. Задача заключается в последовательном написании команд с нужными для ее выполнения параметрами. Команд немного. Все они условно могут быть разбиты на следующие категории:

Управление мышью: нажатие/отпускание кнопок, перемещение (мгновенное или постепенное с определенным шагом) курсора в указанную точку и другие.

Управление клавиатурой: нажатие/отпускание клавиш, в т.ч. с задержкой, длительное нажатие клавиш с указанием продолжительности и т.п.

А также задержка по времени, указываемая между основными командами.

Прочие функции BotMeK

Сюда добавим:

Возможность привязки программы к определенному окну (программе/игре). Т.е. макросы будут выполняться только тогда, когда указанное окно находится в фокусе.

Переназначение клавиш или кнопок мыши. Например, клик правой кнопкой мыши можно назначить на какую-нибудь клавишу клавиатуры. А если создать макрос, который нажимает всего одну клавишу, его запуск можно назначить на любую другую клавишу или даже кнопку мыши.

Сохранение макросов и последующая их загрузка на любом другом компьютере в программу BotMeK (т.е. созданными сценариями можно делиться с друзьями).

Сохранение макросов в облаке BotMeK (требуется регистрация на сайте программы). Если хранить файлы сценариев на компьютере и затем загружать после очередной переустановки системы неудобно, можно использовать для этих целей онлайн-хранилище.

Импорт готовых макросов из базы данных. В соответствующем разделе программы можно скачать десятки макросов для различных игр.

Премиум-версия BotMeK

Бесплатная версия BotMeK работает в течение суток, каждый день в 00:00 по МСК добавляется 2 часа использования программы (счетчик включается только при запуске). Есть и другие способы продления лицензии — поделиться программой с друзьями, загрузить свой макрос в базу данных и т.д. В премиум (платной) версии BotMeK также доступна функция включения отслеживания клавиатуры и мыши при запуске программы (в бесплатной версии это приходится делать вручную).