SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
BotMeK

BotMeK

Программа-автокликер для создания макросов клавиатуры и мыши

2,7 (100)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.3.9
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История изменений

Версия 1.3.9

Оценки программы

2,7

100 оценок Оценок пока нет

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Отзывы о BotMeK

6 отзывов

пёсель_999

я не понял как создать мокрос и скачало тупой опера и хотело еще один мусор скачать ни кому не советую этот мусор скачивать

Сигма

вирусная хрень, вирусы обнаружило, ещё какой то 360 Total Secyrity скачало

Пользователь

Требует премиум, а при нажатие на демо версию выдаёт ошибку

Павел

Программа с обычным функционалом, если более продвинутый вариант, то как по мне - это BurundukPro. Намбер уан, всем советую.

Пж

Скинь сылку на него Пожайлуста

Пж Скинь сылку на него Пожайлуста
Павел

Пожалуйста https://burundukpro.ru/