Borderless Gaming — бесплатная программа с открытым исходным кодом, позволяющая запускать игры в оконном режиме без рамок, имитируя полноэкранный режим.

Программа распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русский интерфейс.

Функции и возможности программы Borderless Gaming

Программа убирает рамки и заголовки окон, превращая их в безрамочные окна во весь экран. Это позволяет получить визуальный эффект полноэкранного режима без потери удобства переключения между приложениями с помощью Alt + Tab .

. После запуска программы достаточно выбрать нужное приложение из списка и нажать кнопку, чтобы применить безрамочный режим. Можно также использовать горячие клавиши: F10 для приостановки и возобновления работы программы и F12 для включения и выключения безрамочного полноэкранного режима активного окна.

для приостановки и возобновления работы программы и для включения и выключения безрамочного полноэкранного режима активного окна. Программа позволяет создавать профили для отдельных игр, сохраняя настройки размеров окон, громкости и другие параметры. В версии 1.0 также появилась возможность устанавливать любые размеры окон, скрывать игровые меню и автоматически отключать звук при переключении на другие окна.

В новых версиях добавлена функция App Container. Она дает возможность применять к играм собственные шейдеры, например, CRT-фильтры, а также устанавливать кастомные фоны вместо чёрного экрана.

В версии 1.0 появились собственные технологии масштабирования и генерации кадров, которые работают с разным оборудованием и могут улучшить производительность и качество изображения в играх.

Начиная с версии 1.4.0, Borderless Gaming устанавливает Vulkan-слой, который автоматически подхватывает игры, запущенные через Steam, и применяет все эффекты без необходимости ручной настройки.

Как сделать любое окно безрамочным с помощью Borderless Gaming?

Программа позволяет работать не только с играми, но и любыми другими процессами, которые доступны на главном окне. Вот что нужно сделать, чтобы приложение стало безрамочным и растянулось на весь экран: