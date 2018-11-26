SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Boom 3D

В данном списке представлены программы для замены Boom 3D. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Boom 3D, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Razer Surround Sound
Razer Surround Sound

Версия 7.1

Программа для создания виртуальной среды объемного звучания

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (82)
FxSound Enhancer
FxSound Enhancer

Версия 1.2.16.0

Программа для улучшения качества звука

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (19)
ViPER4Windows
ViPER4Windows

Версия 2.0.1

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (128)
Sound Booster
Sound Booster

Версия 1.13.0.578

Программа для усиления звука

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (39)
DTS Sound Unbound
DTS Sound Unbound

Версия 2023.1107.1721.0

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (21)
DFX Audio Enhancer
DFX Audio Enhancer

Версия 12

Программа для улучшения качества звука в мультимедиа-приложениях

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (13)
Nahimic (Nahimic Audio Driver)
Nahimic (Nahimic Audio Driver)

Версия 2.5.23

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
SRS Audio SandBox
SRS Audio SandBox

Версия 1.10.2.0

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (50)