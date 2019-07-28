Boom 3D — программа для улучшения звука на компьютере путем применения технологии объемного звучания «3D Surround», различных аудиоэффектов и регулировки многополосного эквалайзера. Приложение работает исключительно в операционных системах Windows 10 разрядностью 32 и 64 бит.

Boom 3D — платное приложение с возможностью пробного использования в течение 15 дней (или 30 дней при регистрации на сайте разработчиков). Русский язык программой не поддерживается.

Функции Boom 3D

Для улучшения звука в программе Boom 3D предусмотрены следующие функции:

Применение виртуального объемного звучания 3D Surround

Благодаря возможностям программы тонко регулировать звуковые частоты, она способна превратить любую двухканальную аудиосистему (стереонаушники, динамики) в систему «4.0/4.1/5.1/6.1/7.1 Surround». Выбор той или иной системы звучания осуществляется путем включения/выключения виртуальных аудиоканалов.

Кроме того, Boom 3D позволяет отрегулировать интенсивность звука в большую или меньшую сторону, а также увеличить или уменьшить насыщенность звука низкими частотами (басами).

Усиление окружающих звуков (эффект «Ambience»)

При помощи аудиоэффекта «Ambience» можно несколько усилить фоновые (отдаленные) звуки, что создаст более насыщенную атмосферу в фильмах, музыке и, особенно, в компьютерных играх.

Увеличение реалистичности звучания (эффект «Fidelity»)

Путем настройки аудиоэффекта «Fidelity» можно добиться увеличения реалистичности звучания любых звуков, в особенности тех, что были записаны на микрофон, а не сгенерированы компьютером (электронные звуки). Данный эффект придется по душе любителям инструментальной музыки любого жанра.

Усиление пространственного звучания (эффект «Spatial»)

Основное назначение аудиоэффекта «Spatial» — увеличение звукового поля (пространства распространения звука от слушателя). Эффект помогает увеличить реалистичность звуков, записанных на открытых пространствах, путем увеличения продолжительности их звучания с плавным затуханием "по мере отдаления" от слушателя.

Автоматическая калибровка частот (эффект « Night Mode»)

Аудиоэффект «Night Mode» применяется при необходимости понизить уровень внезапных громких звуков (всплесков), увеличив при этом интенсивность фоновых звуков. При помощи этого эффекта решаются проблемы со слишком громкими взрывами, выстрелами и т.д. в фильмах, тогда как речь актеров и/или фоновая музыка звучат недостаточно громко.

Настройка звука при помощи широкополосного эквалайзера

В программе Boom 3D предусмотрен 10-полосный эквалайзер, который можно расширить до 31 полосы для более тонкой регулировки звуковых частот. Также в распоряжении пользователя имеются множество пресетов для эквалайзера с преднастроенными уровнями частот для просмотра фильмов, прослушивания определенных музыкальных жанров и т.д. Кроме того, пользователь может изменять имеющиеся и создавать свои пресеты.

Управление горячими клавишами

Некоторыми функциями Boom 3D управлять посредством глобальных (работают из любого приложения) горячих клавиш:

Открытие окна настроек.

Включение/выключение программы Boom 3D.

Включение/выключение технологии 3D Surround.

Включение/выключение эквалайзера.

И последовательное переключение пресетов эквалайзера.