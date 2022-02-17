SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Bluetooth Tweaker

В данном списке представлены программы для замены Bluetooth Tweaker. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Bluetooth Tweaker, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

WIDCOMM Bluetooth Software
WIDCOMM Bluetooth Software

Версия 6.3.0.200

Программа для установки драйверов и подключения к ПК Bluetooth-устройств Broadcom

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (121)