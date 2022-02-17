Bluetooth Tweaker — программа, позволяющая усовершенствовать работу Bluetooth-устройств с персональным компьютером или ноутбуком.

Bluetooth Tweaker распространяется в виде пробной версии. У пользователя есть 7 дней на проверку программы и ее функционала, после чего потребуется приобрести лицензию. Приложение поддерживает работу с ОС Windows 10 и Windows 11 (только x64) и поддерживает только английский язык.

Зачем нужна программа Bluetooth Tweaker

Bluetooth Tweaker — программа для расширения возможностей работы Bluetooth-устройств в ПК и ноутбуке.

С помощью Bluetooth Tweaker можно:

Получить информацию об используемом и доступном кодеке.

Настроить работу периферии, подключенной по Bluetooth.

Решить проблемы работы некоторых функций, которые были доступны ранее.

Транслировать аудио со смартфона прямо на устройство вывода звука ПК, например, динамики.

Функции программы Bluetooth Tweaker

Несмотря на свой небольшой размер, Bluetooth Tweaker обладает впечатляющим функционалом, помогающим пользователю решать ряд проблем. В его возможности входит:

Получение информации об используемом устройством Bluetooth кодеке.

Получение информации о выбранном системой Windows кодеке.

Переназначение кнопок на наушниках, подключенных по Bluetooth. Например, установка на любую доступную кнопку функции выключения микрофона. Данная функция меняет статус включенного микрофона в некоторых аудио и видеоконференциях не так, как если бы пользователь самостоятельно выключил микрофон, нажав на кнопку. Это связано с тем, как именно Bluetooth Tweaker получает доступ к микрофону и прерывает его работу. Важно также учитывать и то, что не все наушники подходят для данной функции. Если наушники пользователя самостоятельно переназначают кнопки для регулировки громкости на другие задачи во время звонка, Bluetooth Tweaker не сможет перенастроить их действие.

Транслирование аудио со смартфона на динамики ПК. Данная функция по умолчанию выключена и доступна с использованием сторонних программ, таких, как Bluetooth Tweaker. Таким образом, можно сделать из своего ПК или ноутбука полноценную Bluetooth-колонку.

Решение проблем с регулировкой громкости, которые появились в обновлении ОС Windows с версией 1803.

Настройка работы с устаревшими приложениями с помощью кнопок на наушниках. С версии ОС Windows 1803 такие приложения, как VLC, Kodi и другие, перестали реагировать на нажатия кнопок наушников, подключенных по Bluetooth. Эта проблема решается с помощью Bluetooth Tweaker.

К сожалению, в работе программы Bluetooth Tweaker есть ошибка, которая касается только последних обновлений Windows 11. Пока работает Bluetooth Tweaker, воспроизведение звука стабильно, но после закрытия программы воспроизведение приостанавливается. Данную проблему разработчик связывает именно с особенностями ОС Windows 11 и рекомендует не включать в работу Bluetooth Tweaker более одного устройства. С ОС Windows 10 данная проблема не наблюдается.

Подводя итог, Bluetooth Tweaker является крайне полезной программой для пользователей, использующих устройства с подключением по Bluetooth. Цена за лицензию составляет $7.99. Однако если пользователь решит приобрести лицензионный ключ до истечения пробного периода, стоимость составит $4.99.