SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Bloody

В данном списке представлены программы для замены Bloody. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Bloody, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Bloody WorkShop 8
Bloody WorkShop 8

Версия 2026.1008_MUI

программа для настройки и управления игровыми мышками Bloody

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (7)
Oscar Mouse Editor
Oscar Mouse Editor

Версия 22.11

Программа для настройки игровых мышей X7

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
iCUE
iCUE

Версия 5.48.58

Программа для настройки устройств от Corsair и некоторых сторонних производителей

Оценок пока нет
Ardor Gaming Prime
Ardor Gaming Prime

Версия 1.0

Программа для управления кнопками мыши

Оценок пока нет
X7 OscarLite
X7 OscarLite

Версия 2023.0906

Программа для работы с мышками от компании A4Tech

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)