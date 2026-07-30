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Bloody WorkShop 8

Bloody WorkShop 8

программа для настройки и управления игровыми мышками Bloody

2,7 (7)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2026.1008_MUI
Скачать 34 MB
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История изменений

Версия 2026.1008_MUI

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2026.0723_MUI
    • Программа обновлена с Bloody 7 до Bloody WorkShop 8.
    • Все функции программирования кнопок теперь доступны бесплатно.
    • Обновлены настройки кнопок, чувствительности и платформа программирования мыши.

Оценки программы

2,7

7 оценок Оценок пока нет

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