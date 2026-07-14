Bloody — программа для управления и настройки игровых мышек модельного ряда «Bloody Series» от компании A4Tech.

Это условно-бесплатное приложение с ограничением по функционалу у бесплатной версии. Bloody предназначена для установки на ПК под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа Bloody?

По словам разработчика, программа Bloody — это уникальный геймерский софт, позволяющий расширить базовые возможности и функционал игровых мышек серии «Bloody Series» от A4Tech так, что игрок получит значительное улучшение координации в игре. Например, при активации одного из режимов, программа будет на короткое время перехватывать управление мышью при совершении выстрела в игре для того, чтобы переместить прицел обратно в центр экрана, снижая тем самым отдачу. Однако мы не можем сказать, как к этому отнесутся администраторы онлайн-шутеров, но в случае с одиночными шутерами игрок точно не получит бан.

Второе предназначение программы Bloody — тонкая настройка мышек. С ее помощью пользователь сможет:

Настроить подсветку у мышек.

Настроить чувствительность мыши.

Уменьшить или увеличить частоту опросов лазера мыши.

Откалибровать сенсор для улучшения фокуса между лазером и рабочей поверхностью (коврик, стол и т.д.) с целью «приучить» мышку нормально функционировать на любой поверхности.

Изменить функции как основных, так и вспомогательных кнопок мыши, привязав различные действия: нажатие клавиши или выполнение горячих клавиш, запуск программ, которые запускаются при использовании мультимедийных клавиш (почта, браузер, калькулятор и т.п.), изменение чувствительности мыши и другие действия.

Функции программы Bloody

Помимо настройки параметров мыши, программа Bloody обладает и рядом других функций. Отдельно отметим возможность создания макросов. Это довольно мощная функция, позволяющая автоматизировать:

Последовательное нажатие заданных клавиш.

Циклическое нажатие выбранных кнопок мыши с заданным интервалом времени.

Перемещение курсора мыши в указанные координаты экрана либо на заданное расстояние относительно указанных координат (например, на 200 пикселей вправо от точки по координатам x=200 и y=200) и последующее выполнение каких-либо действий.

Но это еще не все. В редакторе макросов пользователь также может задать условия выполнения того или иного действия. Это может быть, к примеру, зажатая клавиша (пока нажата, будет выполняться какое-то заданное циклическое действие) или достижение заданной переменной определенного значения (здесь не обойтись без элементарных навыков в программировании, но можно почитать инструкции — правда, они на английском языке).

Еще одна уникальная функция программы Bloody — возможность настройки в шутерах таких способов стрельбы, как A-Burst (стрельба очередями), B-Strafe (атака с бреющего полета) и C-Machine (стрельба из пулемета). Геймер, к примеру, может задать периодичность (частоту) выстрелов в выбранном режиме, переопределив, тем самым, периодичность выстрелов того или иного оружия, заданную в самой игре. Т.е. при удержании левой кнопки мыши какой-нибудь автомат сможет выпускать пули раз в 100, 200, 300 и т.д. миллисекунд (причем интервал между выстрелами может быть разным) — так, словно игрок просто нажимает на кнопку с такой же периодичностью.

Также отметим возможность создания профилей с настройками (в т.ч. и созданными макросами), между которыми можно переключаться при помощи горячих клавиш. Профили могут загружаться и автоматически при запуске указанной игры.