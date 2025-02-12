BleachBit — программа для удаления с компьютера мусорных/остаточных/временных/куки/кэш файлов, сгенерированных браузерами, графическими редакторами и приложениями прочих разновидностей. Утилита BleachBit распространяется бесплатно, подходит для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит и 64-бит), поддерживает русский язык.
Как пользоваться BleachBit?
По заявлению разработчиков, утилита BleachBit способна находить и удалять ненужные файлы более чем у 2500 разнообразных приложений. В этот список относятся все популярные браузеры, офисные программы, большое количество мультимедиа-проигрывателей, архиваторов, редакторов изображений, видео/аудиоконвертеров и прочее программное обеспечение, широко распространенное среди обычных пользователей ПК.
Положительный момент использования BleachBit — возможность самостоятельно выбирать, какой именно тип мусорных файлов следует найти и удалить. Причем список типов этих файлов различается в зависимости от конкретной программы, подвергающейся сканированию. Например, в случае браузеров это:
- Coockies (куки).
- Сохраненные данные заполнявшихся веб-форм на сайтах.
- Сохраненные пароли.
- Журналы (история посещенных сайтов, загрузок и т.д.).
- Кэш-файлы (миниатюры изображений и прочие веб-элементы).
- Текущий и последний сеансы.
- Хранилище DOM (coockies HTML5).
Дополнительные функции
Помимо основного функционала, в BleachBit также предусмотрено несколько дополнительных функций:
- Дефрагментация того участка диска, с которого были удалены мусорные файлы. Данная опция доступна только при очистке браузеров, она помогает впоследствии увеличить производительность последних.
- Очистка свободного места на выбранных локальных дисках. Функция предназначена для "окончательного" удаления файлов, ввиду того, что они продолжают храниться на дисках при стандартном удалении (клавиша «Delete» или «Shift Delete»).
- Перезапись свободного места на выбранных локальных дисках и/или в выбранных папках. Функция заполняет свободное дисковое пространство случайным набором данных, вследствие чего восстановление затертых становится практически невозможным.
Таким образом, BleachBit позволяет не только освободить дополнительное место на жестких дисках, но и скрыть от третьих лиц свою деятельность за компьютером (если применить, к примеру, функцию перезаписи свободного дискового пространства после удаление мусорных файлов браузера).
Примечание к установке BleachBit
На данной странице представлена портативная версия BleachBit. Для нормальной работы программы архив следует распаковать в корень любого диска либо в папку, путь размещения содержит только латинские буквы.