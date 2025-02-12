BleachBit — программа для удаления с компьютера мусорных/остаточных/временных/куки/кэш файлов, сгенерированных браузерами, графическими редакторами и приложениями прочих разновидностей. Утилита BleachBit распространяется бесплатно, подходит для операционных систем Windows XP, Vista, 7, 8 и 10 (32-бит и 64-бит), поддерживает русский язык.

Как пользоваться BleachBit?

По заявлению разработчиков, утилита BleachBit способна находить и удалять ненужные файлы более чем у 2500 разнообразных приложений. В этот список относятся все популярные браузеры, офисные программы, большое количество мультимедиа-проигрывателей, архиваторов, редакторов изображений, видео/аудиоконвертеров и прочее программное обеспечение, широко распространенное среди обычных пользователей ПК.

Положительный момент использования BleachBit — возможность самостоятельно выбирать, какой именно тип мусорных файлов следует найти и удалить. Причем список типов этих файлов различается в зависимости от конкретной программы, подвергающейся сканированию. Например, в случае браузеров это:

Coockies (куки).

Сохраненные данные заполнявшихся веб-форм на сайтах.

Сохраненные пароли.

Журналы (история посещенных сайтов, загрузок и т.д.).

Кэш-файлы (миниатюры изображений и прочие веб-элементы).

Текущий и последний сеансы.

Хранилище DOM (coockies HTML5).

Дополнительные функции

Помимо основного функционала, в BleachBit также предусмотрено несколько дополнительных функций:

Дефрагментация того участка диска, с которого были удалены мусорные файлы. Данная опция доступна только при очистке браузеров, она помогает впоследствии увеличить производительность последних.

Очистка свободного места на выбранных локальных дисках. Функция предназначена для "окончательного" удаления файлов, ввиду того, что они продолжают храниться на дисках при стандартном удалении (клавиша «Delete» или «Shift Delete»).

Перезапись свободного места на выбранных локальных дисках и/или в выбранных папках. Функция заполняет свободное дисковое пространство случайным набором данных, вследствие чего восстановление затертых становится практически невозможным.

Таким образом, BleachBit позволяет не только освободить дополнительное место на жестких дисках, но и скрыть от третьих лиц свою деятельность за компьютером (если применить, к примеру, функцию перезаписи свободного дискового пространства после удаление мусорных файлов браузера).

Примечание к установке BleachBit

На данной странице представлена портативная версия BleachBit. Для нормальной работы программы архив следует распаковать в корень любого диска либо в папку, путь размещения содержит только латинские буквы.