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BleachBit

BleachBit

Программа для очистки компьютера от мусора

3,0 (3)
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Актуальная версия 6.0.4
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История изменений

Версия 6.0.4

  • Более глубокая очистка куки – теперь удаляются дополнительные куки Chromium, Brave и Microsoft Edge.
  • Поддержка очистки LibreOffice версии 4.
  • Установщик Windows теперь локализован – на вашем языке (если языка нет, можно помочь с переводом).
  • Обновлён протокол подписи кода – теперь используется RFC 3161 (SHA-256), безопаснее.
  • Новый тип поиска winreg в CleanerML – можно чистить приложения, путь которых хранится в реестре.
  • Winapp2.ini: добавлена поддержка исключения ключей реестра (ExcludeKey#=REG) – теперь полная совместимость с форматом Winapp2.ini.
  • Понятное сообщение при смене профиля пользователя – если запустить из обычной учётки, а потом подтвердить UAC под другой, программа предупредит, что чиститься будут данные другой учётки.
  • Предупреждение для опции «Update Uninstaller» в очистке системы.
  • Контекстное меню в проводнике теперь открывается быстрее.

Исправления ошибок:

  • Важно: больше не следует за символьными ссылками и точками соединения (junctions) в Корзине – предотвращает случайную потерю данных.
  • Файлы только для чтения теперь удаляются корректно.
  • Исправлена ошибка «Отказано в доступе» при получении размера некоторых файлов.
  • Разные сообщения для «нет доступа» и «файл заблокирован другим процессом».
  • Исправлен вылет, если задана переменная окружения SSLKEYLOGFILE.
  • Исправлен вылет при запуске из папки с именем bin или lib.
  • Исправлен внешний вид иконки приложения и заставки (splash screen).
  • Исправлена ошибка при первом запуске с отключёнными сетевыми дисками.
  • Исправлена плохая контрастность в теме Windows 10.
  • Обход проблемы с размытыми шрифтами – при первом запуске появляется диалог, предлагающий переключить движок рендеринга шрифтов (также настройка в предпочтениях).

Производительность и обновления:

  • Ускорена перезапись файлов при запуске с правами администратора.
  • Улучшена очистка обновлений Windows (службы останавливаются реже, подавлены лишние сообщения об ошибках).
  • Обновлены встроенные библиотеки: Python 3.12 и GTK 3.24.51.

Оценки программы

3,0

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