SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги BatteryInfoView

В данном списке представлены программы для замены BatteryInfoView. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на BatteryInfoView, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Smarter Battery
Smarter Battery

Версия 9.2

Программа для диагностики и калибровки аккумуляторов ноутбуков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (10)
BatteryCare
BatteryCare

Версия 0.9.36

Программа для мониторинга работы аккумулятора ноутбука

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (24)
Battery Optimizer
Battery Optimizer

Версия 3.2.2.4

Программа для мониторинга состояния аккумулятора ноутбука

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)