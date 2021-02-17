BatteryInfoView — узконаправленная программа, которая отображает текущее состояние аккумуляторной батареи ноутбука или нетбука. Совместима с Windows 7/8.1/10 (32 и 64 бит). Доступна русскоязычная версия программы.
Какие параметры батареи можно узнать с BatteryInfoView?
Программа предоставляет пользователю всю информацию о батарее:
- название АКБ;
- серийный номер;
- дату выпуска;
- емкость новой, полной баатареи;
- состояние;
- вольтаж;
- мощность заряда и разряда;
- критическое смещение;
- температура;
- время;
- химический состав АКБ;
- минимально допустимый заряд;
- степень износа АКБ;
- некоторые другие характеристики.
BatteryInfoView ведет журнал эксплуатации аккумуляторной батареи. Логи обновляются автоматически. Время обновления можно задать в настройках. Здесь же можно почистить логи, если недавно поменяли батарею.
Как пользоваться программой BatteryInfoView?
Как использовать утилиту после установки на ноутбук или нетбук:
- Откройте утилиту.
- Система откроет список с информацией о батарее лэптопа.
- Чтобы выставить время обновления данных об аккумуляторе, зайдите в пункт «Дополнительные настройки» в разделе «Настройки».
- Поставьте галочки напротив пунктов «Автоматически обновлять данные о батарее каждые» и укажите время, через которое информация будет обновляться.
В этом разделе можно дать разрешения программе вносить в отчет следующие события:
- ПК приостановлен;
- работа возобновлена;
- работа ПК возобновлена (критично);
- низкий уровень заряда батареи.
Как почистить логи после установки новой батареи?
Инструкция по очистке логов:
- Кликните по вкладке «Файл», которая находится в левом верхнем углу открывшегося окна с данными.
- В выпавшем списке выберите «Очистить логи батареи».
- Кликните по кнопке «Да», когда система попросит подтвердить начатую процедуру.
Вся информация о прошлом АКБ будет убрана из памяти софта.
Важно!
Софт не способен влиять на настройки батареи или ноутбука в целом, например, реанимировать АКБ или увеличивать емкость. BatteryInfoView используют только для получения информации об изготовителе, серии, уровне заряда, времени работы батареи.