BatteryInfoView — узконаправленная программа, которая отображает текущее состояние аккумуляторной батареи ноутбука или нетбука. Совместима с Windows 7/8.1/10 (32 и 64 бит). Доступна русскоязычная версия программы.

Какие параметры батареи можно узнать с BatteryInfoView?

Программа предоставляет пользователю всю информацию о батарее:

название АКБ;

серийный номер;

дату выпуска;

емкость новой, полной баатареи;

состояние;

вольтаж;

мощность заряда и разряда;

критическое смещение;

температура;

время;

химический состав АКБ;

минимально допустимый заряд;

степень износа АКБ;

некоторые другие характеристики.

BatteryInfoView ведет журнал эксплуатации аккумуляторной батареи. Логи обновляются автоматически. Время обновления можно задать в настройках. Здесь же можно почистить логи, если недавно поменяли батарею.

Как пользоваться программой BatteryInfoView?

Как использовать утилиту после установки на ноутбук или нетбук:

Откройте утилиту. Система откроет список с информацией о батарее лэптопа. Чтобы выставить время обновления данных об аккумуляторе, зайдите в пункт «Дополнительные настройки» в разделе «Настройки». Поставьте галочки напротив пунктов «Автоматически обновлять данные о батарее каждые» и укажите время, через которое информация будет обновляться.

В этом разделе можно дать разрешения программе вносить в отчет следующие события:

ПК приостановлен;

работа возобновлена;

работа ПК возобновлена (критично);

низкий уровень заряда батареи.

Как почистить логи после установки новой батареи?

Инструкция по очистке логов:

Кликните по вкладке «Файл», которая находится в левом верхнем углу открывшегося окна с данными. В выпавшем списке выберите «Очистить логи батареи». Кликните по кнопке «Да», когда система попросит подтвердить начатую процедуру.

Вся информация о прошлом АКБ будет убрана из памяти софта.

Важно!

Софт не способен влиять на настройки батареи или ноутбука в целом, например, реанимировать АКБ или увеличивать емкость. BatteryInfoView используют только для получения информации об изготовителе, серии, уровне заряда, времени работы батареи.