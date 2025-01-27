Basemark GPU — программа-бенчмарк для оценки и сравнения производительности видеокарты компьютера. Это условно-бесплатное приложение (у бесплатной версии имеются функциональные ограничения) для компьютеров под управлением Windows 10 и выше (только 64 бит). Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа Basemark GPU

Basemark GPU — это профессиональный (по словам разработчиков) инструмент, позволяющий с высокой точностью оценить производительность графической системы компьютера. В отличие от большинства бенчмарков, в Basemark GPU используется графический движок Rocksolid Engine, созданный самими разработчиками программы. Приложение позволяет тестировать производительность видеокарты с использованием всех современных API, включая DirectX 12, Vulkan и OpenGL.

Также при помощи Basemark GPU можно сравнить свои результаты тестирования с результатами тестирования других пользователей этой же программы. Причем для этого не потребуется использовать браузер, т.к. в интерфейс приложения встроен сервис «Basemark Powerboard», где и отображаются оценки производительности графики всех пользователей, решивших поделиться этими данными (но в бесплатной версии Basemark GPU результаты тестирования всегда отправляются в упомянутый сервис).

Функции программы Basemark GPU

Функциональные возможности Basemark GPU зависят от используемой версии (платной или бесплатной). Функции бесплатной версии:

Для оценки производительности видеокарт используется 3D-сцена, наполненная большим количеством сложных трехмерных объектов, для отображения которых графическому процессору производить десятки тысяч отрисовок на один кадр.

Оценка производительности, как встроенных в материнскую плату, так и внешних (отдельная видеокарта) графических процессоров.

Два метода тестирования графики: официальный (от разработчиков) с минимальным количеством настроек, ручной/настраиваемый с возможностью тонкой настройки предстоящего теста (но с некоторыми ограничениями). Во вкладке выбора и настройки тестов присутствует еще один метод — Experience, но он не выдает никаких результатов, а лишь демонстрирует 3D-сцену, позволяя перемещаться по ней.

Один из главных недостатков бесплатной версии — наличие доступа в интернет, без чего программа не выдаст результатов тестирования. В платной версии не только нет этого ограничения, но и присутствует дополнительный функционал:

Выдача более подробных результатов тестирования.

Отсутствие ограничений при настройке ручного/настраиваемого метода тестирования.

Наличие функционала для автоматизации тестирования.

Возможность рендеринга произвольного экрана (в т.ч. нескольких экранов).

Возможность экспорта результатов тестирования.

Как пользоваться программой Basemark GPU

Бенчмарк Basemark GPU прост в использовании. Приведем инструкцию запуска тестирования графики с использованием официального теста. Сначала нужно открыть вкладку «Tests», затем перейти в раздел «Official» и далее кликнуть по кнопке «Start Official Test». При необходимости предварительно можно выбрать API, графическое устройство (если в ПК больше одного), метод сжатия текстур (зависит от выбранного API), а также качество 3D-контента (средние настройки «Medium» или высокие «High»).