Bandizip — бесплатных архиватор для операционных систем Windows Vista/7/8/10 (32 и 64 бит), поддерживающий большое число типов архивов (более 30). Пользовательский интерфейс программы имеет поддержку русского языка.

Функции Bandizip для Windows

Bandizip предоставляет пользователям весь необходимый инструментарий для работы с архивами:

Просмотр, извлечение и создание архивов, интеграция в «Проводник Windows» (возможна интеграция и портативной версии).

Открытие и распаковка всех популярных типов архивов, включая ZIP, RAR, 7ZIP, ISO и др.

Сжатие файлов в архивы форматов ZIP, ZIPX, EXE (самораспаковывающиеся архивы), TAR, TGZ, LZH, ISO, 7Z, GZ и XZ.

Разбиение создаваемых архивов и настройка степени сжатия у тех форматов, которые предоставляют такую возможность.

Шифрование архивов (установка пароля) при помощи алгоритма AES256.

Проверка целостности поддерживаемых типов архивов.

Поддержка множества кодов кодировок для комфортной работы именами архивов и запакованных в них файлах на любых языках.

Удобный пользовательский интерфейс с множеством настроек оформления и многое другое.

Архиватор Bandizip имеет портативную версию отдельно для 32-х и 64-х разрядных систем (все доступные версии можно представлены на данной странице).