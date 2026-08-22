SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Bandizip

Bandizip

Бесплатный архиватор для Windows

5,0 (2)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 7.47.0.0
Скачать 7 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 7.47.0.0

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 7.46.0.0
    • Исправлены уязвимости при обработке некоторых файлов Compound.
    • Исправлены уязвимости при обработке некоторых установочных архивов NSIS.
    • Исправлены проблемы безопасности при работе с архивами ARC.
    • Исправлены проблемы при обработке некоторых самораспаковывающихся архивов.
    • Исправлены уязвимости при работе с форматами LZH и ARJ.
    • Исправлена проблема безопасности при обработке формата BOND.
    • Исправлена обработка разреженных данных SPARSE в некоторых TAR-архивах.
    • Исправлены проблемы безопасности при обработке символических ссылок.

Полезные статьи

Лучшие программы-архиваторы для Windows
Лучшие программы-архиваторы для Windows

Оценки программы

5,0

2 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Bandizip