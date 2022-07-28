Avastclear — бесплатная утилита от разработчиков антивирусных программ Avast. Предназначена для удаления антивирусов Avast в случаях, когда стандартная деинсталляция по каким-либо причинам невозможна или вызывает ошибку в процессе. Утилита подходит для компьютеров под управлением Windows 7,8 и 10 разрядностью 32-бит или 64-бит, интерфейс выполнен на русском языке.

Как использовать Avastclear

При запуске программа Avastclear рекомендует перезагрузить операционную систему Windows в безопасном режиме, в противном случае не гарантируется корректная деинсталляция антивируса.

Загрузка ОС Windows 7 и 8/10 в безопасном режиме. ОС Windows 7 в безопасный режим можно перевести следующим образом:

При старте компьютера перед появлением на экране логотипа Windows нажимайте клавишу F8.

В отобразившемся меню выберите пункт «Безопасный режим с загрузкой сетевых драйверов» при помощи стрелок на клавиатуре, затем нажмите Enter.

Для перевода ОС Windows 8 и 10 в безопасный режим работы:

Откройте «Параметры Windows» (значок с изображением шестеренки в меню «Пуск»).

Откройте раздел «Обновление и безопасность» (Win 10) или «Обновление и восстановление» (Win 8).

Откройте вкладку «Восстановление».

Кликните кнопку «Перезагрузить сейчас» (расположена в блоке «Особые варианты загрузки»).

При загрузке компьютера на экране отобразится меню «Выбор действия». Последовательно откройте следующие разделы:

Диагностика. Дополнительные параметры. Параметры загрузки (в этом разделе кликните по кнопке «Перезагрузить»).

Компьютер снова будет перезагружен, и при последующем включении на экран будет выведено меню «Параметры загрузки». Нажмите клавишу «F4» или «F5», чтобы загрузить Windows в безопасном режиме.

Удаление антивируса. Загрузившись в безопасном режиме, запустите программу Avastclear: