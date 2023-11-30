Duplicate File Finder разработан для обнаружения и очистки от задвоенных файлов на ПК под управлением Windows. Поддерживаются актуальные версии ОС с 7 по 11, а также обе битности — 32 и 64 бит. Интерфейс доступен на русском и английском языках. Программа абсолютно бесплатная.

Зачем нужна программа Auslogics Duplicate File Finder

Утилита проводит высокоэффективный поиск дубликатов данных на жестком диске. Доступен выбор определенных категорий для анализа, что делает процесс настройки максимально гибким. После завершения сканирования предоставляется детальный отчет о найденных дубликатах. Задвоенные файлы удаляются выборочно либо массово, освобождая ценное пространство.

Duplicate File Finder сравнивает не только названия, но и содержимое. Это гарантирует повышенную точность поиска и исключает вероятность появления ложных результатов. Перед очисткой можно предварительно просмотреть найденные дубликаты. Это предотвратит случайное удаление важных данных и обеспечивает безопасность ценных файлов.

Программа способна обрабатывать ряд задач одновременно, ускоряя сканирование и анализируя большой массив данных. Не рекомендуется использовать утилиту в папках Windows и Program Files. Увеличивается риск повредить или стереть системные файлы.

Как пользоваться Auslogics Duplicate File Finder?

В правой части главного окна отображаются подсоединенные к ПК внутренние и внешние диски. Необходимо указать конкретное место для обнаружения дубликатов.

Центральное окно предоставляет опции выбора базовых параметров для работы утилиты. Доступно два способа: анализ всех файлов или определенных типов. Последний подразумевает нахождение видео, картинок, музыки, архивов, документов и приложений. Duplicate File Finder делает упор на хэши файлов, их названия, а также даты внесения в них изменений для выявления задублированных данных.

Перед запуском сканирования необходимо задать пять основных критериев. На первом этапе в основном окне утилиты следует нажать кнопку «Далее». Затем — указать предпочтительный размер файлов, чтобы исключить лишнее из поиска.

Третья ступень предоставляет опции для выбора параметров сканирования, позволяя игнорировать название и дату создания. Можно задать конкретное слово для поиска.

Четвертый этап определяет, как поступить с обнаруженными дубликатами. Среди вариантов: переместить на хранение в "Центр Восстановления" либо в корзину, а также безвозвратно стереть их.

По окончанию настройки критериев нужно выбрать диск и запустить работу программы. Поиск подразумевает три шага, в конце каждого отображается промежуточный итог.

Найденные дубликаты стираются вручную при нажатии на надпись «Удалить выбранные файлы». Ошибочно стертые данные легко восстанавливаются из хранилища, созданного утилитой.

Итог

Auslogics Duplicate File Finder представляет собой надежное решение по оптимизации хранилища данных на компьютере под управлением Windows. Бесплатность, легкость использования и эффективность делают его незаменимым для пользователей, желающих освободить место на диске и улучшить производительность системы.