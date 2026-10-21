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Aurora

Aurora

Программа для синхронизации подсветки на ПК периферии с разными производителями

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Актуальная версия 384
Скачать 114 MB
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История изменений

Версия 384

  • Добавлен прямой HID-устройcтво для клавиатур SteelSeries Apex Pro Gen 3.
  • Исправлено определение процесса MSI Mystic Light.
  • При запуске Aurora теперь правильно обновляется список игр Xbox для общего игрового профиля.

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