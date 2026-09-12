Aura Creator — программа для создания собственных эффектов подсветки на устройствах ASUS с поддержкой Aura. Она позволяет настраивать отдельные зоны подсветки, слои и синхронизацию между устройствами. Работает только на поддерживаемых устройствах от ASUS.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет полностью русифицированный интерфейс.

Создание многослойных световых эффектов

Aura Creator позволяет накладывать несколько слоев эффектов друг на друга, задавая для каждого из них собственную зону, цвет, яркость и скорость. Можно выделить отдельные клавиши на клавиатуре, участки корпуса мыши или зоны подсветки системного блока и назначить им независимые анимации. Такая гибкость дает возможность создавать уникальные световые композиции, которые невозможно получить с помощью стандартных предустановок.

Обширная библиотека эффектов и возможность их комбинирования

В программе доступны все основные эффекты Aura: статичный цвет, дыхание, цветовой цикл, радуга, звездная ночь, музыкальный пульс, а также умная подсветка, реагирующая на нагрузку процессора или видеокарты. Эксклюзивно для Aura Creator предусмотрены дополнительные эффекты: комета, звезда, прилив и триггер, который активирует подсветку при нажатии клавиши. Пользователь может комбинировать эти эффекты между собой.

Синхронизация подсветки между всеми совместимыми устройствами

Технология Aura Sync объединяет подсветку материнских плат, видеокарт, оперативной памяти, мониторов, клавиатур, мышей и других устройств ASUS в единую систему. Aura Creator управляет этой синхронизацией, позволяя применять созданные эффекты одновременно ко всей экосистеме.

Интеграция с Armoury Crate и другими утилитами ASUS

Aura Creator интегрирован с программой Armoury Crate, которая служит центральным хабом для настройки всех устройств ASUS и ROG. Через Armoury Crate можно запускать Aura Creator, переключаться между профилями подсветки и управлять другими параметрами системы.

Создание и автоматическое применение профилей

Пользователь может сохранять созданные световые конфигурации в виде профилей и привязывать их к конкретным играм или приложениям. При запуске связанной программы Armoury Crate автоматически активирует нужный профиль, а при выходе возвращает предыдущие настройки.

Обновление прошивки и поддержка новых устройств

Aura Creator регулярно обновляется, получая поддержку новых устройств и улучшения совместимости. Через программу можно проверять наличие обновлений прошивки для подключенных устройств и устанавливать их в несколько кликов, что обеспечивает корректную работу подсветки и доступ к новым функциям.