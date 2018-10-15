SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги ATITool

В данном списке представлены программы для замены ATITool. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на ATITool, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

MSI Afterburner
MSI Afterburner

Версия 4.6.6

Программа для разгона видеокарт

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (27)
RivaTuner
RivaTuner

Версия 2.24

Программа для разгона видеокарт NVIDIA и AMD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)