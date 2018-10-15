ATITool — небольшая утилита для разгона видеокарты в компьютере или ноутбуке на максимум. Такой софт полезен для разных случаев:

при покупке б/у-устройства пользователь может проверить, «гретая» видеокарта у владельца, или нет; для диагностики собственного железа — при выявлении высоких показателей следует задуматься об обновлении охлаждающей системы или смене термопасты.

Работает софт с любой версией ОС Windows, начиная с Windows 2000, заканчивая «десяткой»; разрядность также может быть любой. Русский язык не предусмотрен. Впрочем, ввиду простого интерфейса в нем нет необходимости. Разработчики распространяют программу бесплатно, так что платить деньги за дополнительные функции не нужно.

Как проверить видеокарту через ATITool?

Следует обозначить, что программа взаимодействует с дискретными видеокартами ATI и NVidia, интегрированные видеокарты здесь невозможно проверить.

Проверка видеокарты в ATITool происходит с помощью классического метода — запуска 3D-рендера. В настройках можно установить диапазон ограничений по нагрузке, чтобы увеличить оную, но в этом нет необходимости, так как при стандартных настройках программа выжмет максимум из видеокарты.

Перед проверкой обновляем драйвера. После обновления выбираем нужную видеокарту и нажимаем на «Show 3D View». Программа запустит рендер, внизу будут отображаться значения FPS и AVG. Оставляем рендер открытым примерно на 10 минут и следим за итоговой температурой. Если температура выше 90 градусов, следует принять меры — например, сменить термопасту.

Отдельной полезной функцией выступает проверка на артефакты (появление точек, полос и прочих нежелательных элементов): для этого достаточно кликнуть на «Scan for Artifact».

ATITool — простой и удобный инструмент, позволяющий провести беглую диагностику вашей видеокарты. Единственный минус — это несовместимость программы с новейшими видеокартами: разработчики сообщили, что не планируют развивать данный продукт, поэтому новые видеокарты не поддерживаются. Для проверки же более-менее старого железа данный софт подходит вполне.