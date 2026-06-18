ASRock Polychrome RGB — программа для управления RGB-подсветкой компьютерных компонентов производства ASRock (или совместимых устройств от других производителей): системные блоки (корпуса), видеокарты, кулеры, блоки питания, SSD-накопители, планки ОЗУ, а также материнские платы (светодиодные подсветки, подключаемые к ним). Это бесплатная программа для компьютеров под управлением Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс приложения не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа ASRock Polychrome RGB

Современные компьютеры — не только вычислительные машины, но и стильные устройства, которые могут стать украшением стола или даже помещения. Одним из ключевых элементов дизайна ПК является RGB-подсветка, которая позволяет создавать уникальные световые эффекты. Polychrome RGB — это программа, разработанная компанией ASRock для управления подсветкой компонентов компьютера. С ее помощью пользователи могут настраивать цвета, эффекты и синхронизировать работу подсветок различных устройств, создавая уникальные визуальные композиции.

Утилита ASRock Polychrome RGB поддерживает широкий спектр устройств, включая материнские платы, видеокарты, оперативную память, корпуса, вентиляторы, SSD-диски. При этом устройство не обязательно должно быть произведено компанией ASRock. Если компонент ПК имеет официальную сертификацию «ASRock Polychrome Certified», то им можно будет управлять при помощи программы ASRock Polychrome RGB.

Функции программы ASRock Polychrome RGB

Утилита ASRock Polychrome RGB имеет следующие основные возможности:

Управление подсветкой устройств с RGB

Программа позволяет настраивать подсветку на материнской плате, видеокарте, оперативной памяти и других устройствах, оснащенных RGB. Пользователи для каждого компонента по отдельности могут выбирать цвета из миллионов вариантов, изменять яркость, задавать эффекты.

Синхронизация подсветок устройств

Программа ASRock Polychrome RGB позволяет синхронизировать подсветку всех совместимых устройств, создавая единую световую композицию. Это особенно полезно для тех, кто хочет добиться гармоничного дизайна своего ПК.

Широкий выбор световых эффектов

Polychrome RGB предлагает множество предустановленных световых эффектов, таких как, например:

Статичный цвет: Постоянное свечение выбранного цвета.

Дыхание: Плавное изменение яркости цвета.

Цикл: Плавный переход между цветами.

Музыкальный режим: Подсветка синхронизируется с музыкой или звуками.

Волна: Эффект волны, распространяющейся по устройствам.

Поддержка сторонних устройств

ASRock Polychrome RGB поддерживает не только устройства ASRock, но и компоненты других производителей, совместимые с технологией RGB. Поддерживаемые приложением устройства имеют официальную сертификацию «ASRock Polychrome Certified», наличие которой подтверждает соответствующий логотип на корпусе или в техдокументации.

Простота использования

Интерфейс программы интуитивно понятен, что делает настройку подсветки доступной даже для начинающих пользователей. Все параметры настраиваются при помощи удобного меню.

Интеграция с играми и приложениями

Polychrome RGB поддерживает интеграцию с некоторыми играми и приложениями, что позволяет подсветке реагировать на события в реальном времени. Например, подсветка может менять цвет в зависимости от состояния здоровья персонажа в игре.