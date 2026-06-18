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ASRock Polychrome RGB

ASRock Polychrome RGB

Программа для управления RGB-подсветкой комплектующих ПК ASRock

2,6 (105)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.0.218
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История изменений

Версия 2.0.218

Оценки программы

2,6

105 оценок Оценок пока нет

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