ASRock Motherboard Utility — набор программных инструментов для управления и настройки материнских плат производства ASRock, которые предоставляют удобный доступ к мониторингу системы, изменения параметров оборудования и оптимизации производительности.

Это бесплатная программа для компьютеров под управлением ОС Windows 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа ASRock Motherboard Utility

ASRock Motherboard Utility — это пакет программ, предназначенных для управления и настройки материнских плат ASRock. Он включает в себя несколько утилит, каждая из которых отвечает за определенные аспекты работы системы: мониторинг температуры, управление кулерами, настройка RGB-подсветки, обновление драйверов и BIOS, а также многое другое. Эти инструменты помогают пользователям максимально эффективно использовать возможности своих материнских плат.

Приложение ASRock Motherboard Utility может применяться в гейминге для оптимизации производительности и настройки RGB-подсветки игровых ПК, в целях разгона (оверклокинг) рабочих параметров процессора и оперативной памяти, а также контроля температуры и скорости вентиляторов для обеспечения стабильной работы рабочих станций.

Функции программы ASRock Motherboard Utility

Функционал ASRock Motherboard Utility состоит из возможностей входящих в пакет утилит. Рассмотрим их вкратце.

ASRock A-Tuning

A-Tuning — это многофункциональная утилита для настройки и оптимизации системы. Она позволяет:

Управлять параметрами разгона процессора и оперативной памяти.

Настраивать скорость вращения вентиляторов.

Контролировать температуру компонентов системы.

Создавать и переключать профили настроек для различных задач.

ASRock RGB LED

Данная утилита предназначена для управления RGB-подсветкой материнской платы и совместимых компонентов. С ее помощью можно:

Выбирать цвета и эффекты подсветки.

Синхронизировать подсветку с другими устройствами.

Настраивать яркость и скорость анимации.

ASRock FAN-Tastic Tuning

FAN-Tastic Tuning позволяет настраивать скорость вращения вентиляторов в зависимости от температуры охлаждаемых компонентов компьютера. Это помогает поддерживать оптимальный баланс между производительностью и уровнем шума.

ASRock App Shop

App Shop — удобный инструмент для обновления драйверов, прошивки BIOS, а также других утилит разработки ASRock. Программа автоматически проверяет наличие обновлений и предлагает их установить.

ASRock Restart to UEFI

Эта утилита упрощает доступ к настройкам UEFI/BIOS. С ее помощью можно перезагрузить систему и сразу перейти в интерфейс UEFI материнской платы без необходимости нажатия клавиши «F12» (или другой) при включении компьютера.

ASRock XFast RAM

XFast RAM — это инструмент для оптимизации использования оперативной памяти. Он позволяет выделять часть RAM для кэширования данных, что ускоряет работу системы.

ASRock Internet Flash

Internet Flash позволяет обновлять BIOS прямо из интерфейса UEFI, без необходимости использования загрузочной флешки.

Таки образом, ASRock Motherboard Utility — мощный и удобный инструмент для управления и настройки материнских плат ASRock. Благодаря своим широким возможностям, программа подходит как для опытных пользователей, так и для новичков, которые хотят максимально эффективно использовать свои системы.