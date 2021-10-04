Ashampoo Windows 11 Check & Enable — программа для определения совместимости компьютера с Windows 11 и изменения параметров Windows 10 так, чтобы появилась возможность обновления системы до 11-ой версии при отсутствии модуля TPM версии 2.0 и подходящего процессора (ЦП). Это бесплатное приложение, но для его запуска требуется создать учетную запись в системе Ashampoo. Интерфейс программы имеет перевод на русский язык.

программа Ashampoo Windows 11 Check & Enable

Программа Ashampoo Windows 11 Check & Enable имеет двойное предназначение:

Определение совместимости компьютера с Windows 11 путем считывания сведений о различных аппаратных и программных параметрах, необходимых для установки данной версии ОС. По завершению процедуры считывания данных Ashampoo Windows 11 Check & Enable выносит вердикт — возможна ли установка Windows 11 на имеющийся компьютер, и если нет, то по каким конкретно причинам. Изменение некоторых параметров (если точнее — создание в реестре нескольких специальных записей) Windows 10 с целью снятия ограничений по версии TPM-модуля и процессору. Другими словами, Ashampoo Windows 11 Check & Enable помогает обновить 10-ку до Windows 11 на заведомо неподдерживаемом компьютере (но только по двум упомянутым требованиям).

Здесь стоит упомянуть, что производимые программой Ashampoo Windows 11 Check & Enable действия с системой Windows 10 для возможности ее обновления до 11-ой версии официально разрешены Microsoft. Скажем больше — это сами разработчики операционной системы предложили данный способ обхода несоответствий по версии TPM-модуля (достаточно будет иметь на компьютере TPM 1.2) и процессору (подойдет любой двуядерный ЦП с 64-битной архитектурой и частотой от 1 ГГц).

Как пользоваться программой Ashampoo Windows 11 Check & Enable?

Для проверки совместимости ПК с Windows 11 достаточно запустить программу, нажать в ней кнопку «Проверить» и дождаться окончания процесса сканирования. Вот основные сведения, предоставляемые программой Ashampoo Windows 11 Check & Enable:

Наличие UEFI и поддержка компьютером безопасной загрузки (Secure Boot). Загрузка Windows 11 должна осуществляться в безопасном режиме «Secure Boot», которая присутствует в интерфейсе EFI, что пришел на замену BIOS . На деле, безопасная загрузка — это одна из опций чипов UEFI. Если она отключена в настройках BIOS/UEFI, то программа покажет, что UEFI имеется, но безопасная загрузка компьютером не поддерживается.

Наличие и версия доверенного платформенного модуля TPM (Trusted Platform Module). Тот может быть встроен в материнскую плату или подключаться к ней в качестве отдельного устройства в специальный порт либо реализован в виде программной функции у центрального процессора. Как и безопасная загрузка, TPM может являться управляемой опцией в настройках чипа UEFI.

Объем системной (оперативной) памяти и свободного дискового пространства. Для работы базовых функций Windows 11 требуется, как минимум, 4 гигабайта ОЗУ и 64 Гб дискового пространства. Во втором случае имеется в виду не общий объем, а только того локального диска, куда в данный момент установлена Windows 10.

Совместимость процессора. Windows 11 требует не только, чтобы процессор имел 64-битную архитектуру, был двуядерным и обладал тактовой частотой от 1 ГГц. В список требований также относится поддержка процессором определенных функций безопасности. Именно это требование можно обойти при использовании программы Ashampoo Windows 11 Check & Enable.

Версия DirectX и драйвера WDDM. Под Windows 11 требуется видеокарта с поддержкой DirectX и WDDM версии 2.0 или выше.

Если компьютер не соответствует требованиям Windows только по версии модуля TPM и процессору, то программа Ashampoo Windows 11 Check & Enable сама предложит внести исправления в системный реестр. После перезагрузки ПК можно будет вновь открыть «Центр обновлений Windows» для повторной попытки обновиться до Windows 11.