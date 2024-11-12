Ashampoo Windows 11 AdBlock – инструмент для блокировки нежелательной рекламы в интерфейсе Windows 11. Программа отключает персональные рекомендации, встроенные разработчиком в меню "Пуск", "Проводник", "Экран блокировки", уведомления и другие места ОС.

Программа совместима с 64-битными версиями Windows 11.

Зачем нужна программа Ashampoo Windows 11 AdBlock?

При открытии программы пользователя встречает меню входа в учетную запись Ashampoo. На данном этапе необходимо создать новый аккаунт, или войти в уже существующий через электронную почту. Далее на экране появится магазин приложений, через который можно найти и установить блокировщик.

Ashampoo Windows 11 AdBlock имеет интуитивно понятный интерфейс с множеством ползунков для точечной настройки блокировщика рекламы:

Select all – выбрать все;

File Explorer Ads – реклама в Проводнике;

Lock Screen Tips & Ads – советы и реклама на Экране блокировки;

Settings Ads – реклама в меню настроек;

General Tips and Ads – общие советы и реклама;

Finish Setup Ads – реклама при завершении настройки ПК;

Welcome Experience Ads – реклама в окне с нововведениями после обновления ОС;

Start Menu Ads – реклама в меню «Пуск»;

Tailored Experiences – персонализированные советы и рекомендации;

Personalized Ads – персонализированная реклама;

Notification Suggestions – уведомления о предложениях;

Edge search bar widget – виджет поисковой строки браузера Edge;

Bing results in search – результаты поиска Bing.

Отказ от рекламной интеграции уменьшит нагрузку на систему, обеспечит комфорт и безопасность при использовании компьютера под управлением Windows 11.