Ashampoo Windows 11 AdBlock – инструмент для блокировки нежелательной рекламы в интерфейсе Windows 11. Программа отключает персональные рекомендации, встроенные разработчиком в меню "Пуск", "Проводник", "Экран блокировки", уведомления и другие места ОС.
Программа совместима с 64-битными версиями Windows 11.
Зачем нужна программа Ashampoo Windows 11 AdBlock?
При открытии программы пользователя встречает меню входа в учетную запись Ashampoo. На данном этапе необходимо создать новый аккаунт, или войти в уже существующий через электронную почту. Далее на экране появится магазин приложений, через который можно найти и установить блокировщик.
Ashampoo Windows 11 AdBlock имеет интуитивно понятный интерфейс с множеством ползунков для точечной настройки блокировщика рекламы:
- Select all – выбрать все;
- File Explorer Ads – реклама в Проводнике;
- Lock Screen Tips & Ads – советы и реклама на Экране блокировки;
- Settings Ads – реклама в меню настроек;
- General Tips and Ads – общие советы и реклама;
- Finish Setup Ads – реклама при завершении настройки ПК;
- Welcome Experience Ads – реклама в окне с нововведениями после обновления ОС;
- Start Menu Ads – реклама в меню «Пуск»;
- Tailored Experiences – персонализированные советы и рекомендации;
- Personalized Ads – персонализированная реклама;
- Notification Suggestions – уведомления о предложениях;
- Edge search bar widget – виджет поисковой строки браузера Edge;
- Bing results in search – результаты поиска Bing.
Отказ от рекламной интеграции уменьшит нагрузку на систему, обеспечит комфорт и безопасность при использовании компьютера под управлением Windows 11.