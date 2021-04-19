В данном списке представлены программы для замены AS SSD Benchmark. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AS SSD Benchmark, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены AS SSD Benchmark.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AS SSD Benchmark, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены AS SSD Benchmark. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AS SSD Benchmark, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 9.0.3
Программа для измерения скорости жестких дисков
Версия 6.10
Программа для тестирования производительности и диагностики жестких дисков
Версия 3.2.7.0
Программа для тестирования и сравнения производительности ПК
Версия 16.09.09b
Программа для получения технической информации о SSD-дисках
Версия 4.01
Программа для тестирования производительности HDD/SSD/SD/USB-дисков