SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AS SSD Benchmark

В данном списке представлены программы для замены AS SSD Benchmark. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AS SSD Benchmark, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

CrystalDiskMark
CrystalDiskMark

Версия 9.0.3

Программа для измерения скорости жестких дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
HD Tune
HD Tune

Версия 6.10

Программа для тестирования производительности и диагностики жестких дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
UserBenchmark
UserBenchmark

Версия 3.2.7.0

Программа для тестирования и сравнения производительности ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SSD-Z
SSD-Z

Версия 16.09.09b

Программа для получения технической информации о SSD-дисках

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ATTO Disk Benchmark
ATTO Disk Benchmark

Версия 4.01

Программа для тестирования производительности HDD/SSD/SD/USB-дисков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)