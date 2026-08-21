ArtMoney SE – программа для обработки пользовательских параметров в играх. Приложение позволяет изменять данные игр, хранящиеся на локальном компьютере. В некоторых случаях софт может быть использован в локальной сети устройства.

Принцип работы программы ArtMoney заключается в обнаружении заданных игровых параметров и последующем их изменении. В качестве входных параметров выступают правильно заданные пользователем характеристики игры. Результатом работы программы является постоянное обновление игры: увеличение количества жизней, виртуальных денежных средств, мячей, кеглей и т.д.

Таким образом, приложение АртМани позволит играть без потерь уровней или обнуления игры, а также добавлять на игровой аккаунт безграничное количество денег.