SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Argus Monitor

В данном списке представлены программы для замены Argus Monitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Argus Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

CPU-Z
CPU-Z

Версия 3.01

Все данные о Windows-компьютере

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
GPU-Z
GPU-Z

Версия 2.71.0

Получение данных о видеокарте

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
CPU Temp
CPU Temp

Версия 1.10.0.0

Программа для мониторинга температуры процессора

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
NZXT CAM
NZXT CAM

Версия 4.30.2

Программа для мониторинга работы разных компонентов компьютера

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
Open Hardware Monitor
Open Hardware Monitor

Версия 0.9.6

Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)