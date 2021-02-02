В данном списке представлены программы для замены Argus Monitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Argus Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Argus Monitor.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Argus Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Argus Monitor. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Argus Monitor, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 5 программ
Версия 3.01
Все данные о Windows-компьютере
Версия 2.71.0
Получение данных о видеокарте
Версия 1.10.0.0
Программа для мониторинга температуры процессора
Версия 4.30.2
Программа для мониторинга работы разных компонентов компьютера
Версия 0.9.6
Программа для мониторинга состояния процессора, видеокарты и других компонентов ПК