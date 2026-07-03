Ardor Gaming Prime — программа для настройки игровых мышей одноименной серии, позволяющая переназначать кнопки, регулировать DPI и частоту опроса, настраивать RGB-подсветку и сохранять профили во встроенную память устройства.
Программа является бесплатной, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.
Функции и возможности программы Ardor Gaming Prime
- Настройка разрешения сенсора с несколькими уровнями DPI. Программа позволяет точно регулировать чувствительность мыши для разных сценариев использования. В зависимости от модели доступны различные диапазоны: для базовой Prime — до 12400 DPI, для Prime Pro — до 19000 DPI, а для Prime X — до 16000 DPI. Переключение между заранее заданными уровнями происходит мгновенно с помощью специальной кнопки на корпусе мыши.
- Настройка частоты опроса датчика. Доступно несколько режимов частоты опроса: 125 Гц, 500 Гц и 1000 Гц. Более высокая частота обеспечивает минимальную задержку и максимальную плавность отслеживания движений, что критично в динамичных играх и при быстрых перемещениях курсора.
- Переназначение программируемых кнопок. Все шесть кнопок мыши являются программируемыми. Каждой из них можно назначить любую функцию: клавиши клавиатуры, запуск приложений, мультимедийные команды или макросы. Боковые кнопки вперед/назад и кнопка смены DPI также поддерживают программирование, что позволяет адаптировать управление под конкретные игры и задачи.
- Настройка RGB-подсветки. Программа позволяет изменять цвет, яркость и режимы свечения встроенной RGB-подсветки. Доступно несколько режимов, включая статичный цвет, динамическую смену оттенков и другие эффекты, что позволяет персонализировать внешний вид устройства.
- Сохранение профилей во встроенную память. Мыши серии Prime оснащены встроенной памятью, что позволяет сохранять все настройки — переназначения кнопок, профили DPI, частоту опроса и настройки подсветки — непосредственно в устройство. Это дает возможность использовать настроенную мышь на любом компьютере без необходимости устанавливать программу и заново применять конфигурацию.
- Создание и управление несколькими профилями. Программа позволяет создавать несколько профилей с уникальными настройками для разных игр и приложений. Профили можно быстро переключать, адаптируя управление под конкретную задачу без перенастройки каждого параметра заново.
- Редактор макросов. Программа позволяет записывать и редактировать макросы — последовательности нажатий клавиш и кнопок мыши с настраиваемыми задержками. Это дает возможность автоматизировать сложные игровые действия, назначая их на одну кнопку, и получать преимущество в соревновательных играх.
- Калибровка и дополнительные настройки. Доступна настройка скорости и ускорения курсора, а также возможность изменения веса мыши: в комплекте с моделями Prime и Prime Pro поставляются сменные грузики.