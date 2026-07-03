Ardor Gaming Prime — программа для настройки игровых мышей одноименной серии, позволяющая переназначать кнопки, регулировать DPI и частоту опроса, настраивать RGB-подсветку и сохранять профили во встроенную память устройства.

Программа является бесплатной, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Функции и возможности программы Ardor Gaming Prime