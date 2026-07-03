Ardor Gaming Fury — программа для настройки игровых мышей одноименной серии, позволяющая переназначать кнопки, создавать макросы, регулировать DPI и управлять RGB-подсветкой.
Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.
Функции и возможности программы Ardor Gaming Fury
- Точная настройка разрешения сенсора и частоты опроса. Программа позволяет регулировать чувствительность мыши, создавая до шести различных профилей DPI для быстрого переключения во время игры. Стандартные значения включают 400, 800, 1200, 2400, 3200 и максимальные 12000 DPI. Частота опроса также регулируется и может достигать 1000 Гц, что дает максимально быстрый отклик устройства.
- Переназначение кнопок и создание макросов. Все программируемые кнопки мыши можно переназначить под любые функции. Встроенный редактор позволяет записывать последовательности нажатий клавиш и кнопок с настраиваемыми задержками, циклами и даже условными переходами. Это позволяет автоматизировать сложные игровые действия, назначать горячие клавиши и создавать специальные команды.
- Управление RGB-подсветкой. Программа позволяет детально настраивать многоцветную RGB-подсветку: выбирать цвет, яркость и эффекты свечения. Доступно несколько режимов, включая статичный цвет, дыхание и волну. Цвета и эффекты можно выбрать вручную, а можно использовать заготовленные RGB-пресеты.
- Сохранение профилей во встроенную память. Все созданные настройки, такие как переназначения кнопок, макросы, профили DPI и настройки подсветки, можно сохранять непосредственно во встроенную память мыши. Это позволяет использовать настроенное устройство на любом компьютере без необходимости устанавливать программу и заново применять конфигурацию.
- Создание и автоматическое переключение пользовательских профилей. Программа позволяет создавать несколько профилей с уникальными настройками для разных игр и приложений. Переключение между ними может происходить автоматически при запуске соответствующих программ. Это удобно, поскольку можно не задумываться над выбранным профилем при запуске игры или приложения: ПО подстроится под выбранную задачу самостоятельно.
- Поддержка нескольких моделей и версий мышей. Программа предназначена для всей линейки игровых мышей Ardor Gaming Fury, включая базовую модель Fury, беспроводную Fury V2 и продвинутую Fury PRO с сенсором PixArt PMW3360. Для каждой модели предусмотрена полная синхронизация и работа без каких-либо дополнительных настроек и ошибок.