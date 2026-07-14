SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Ardor Gaming Edge

В данном списке представлены программы для замены Ardor Gaming Edge. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Ardor Gaming Edge, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Oscar Mouse Editor
Oscar Mouse Editor

Версия 22.11

Программа для настройки игровых мышей X7

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
iCUE
iCUE

Версия 5.48.58

Программа для настройки устройств от Corsair и некоторых сторонних производителей

Оценок пока нет
Ardor Gaming Prime
Ardor Gaming Prime

Версия 1.0

Программа для управления кнопками мыши

Оценок пока нет