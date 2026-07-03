Ardor Gaming Edge — программа для настройки игровых мышей серии Edge. Она позволяет переназначать кнопки, настраивать DPI, частоту опроса, макросы и RGB-подсветку с сохранением профилей во встроенную память устройства.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.

Функции и возможности программы Ardor Gaming Edge