Ardor Gaming Edge — программа для настройки игровых мышей серии Edge. Она позволяет переназначать кнопки, настраивать DPI, частоту опроса, макросы и RGB-подсветку с сохранением профилей во встроенную память устройства.
Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русскоязычный интерфейс.
Функции и возможности программы Ardor Gaming Edge
- Настройка разрешения сенсора с несколькими уровнями DPI. Программа позволяет регулировать чувствительность мыши, создавая до семи различных уровней DPI. Стандартные значения включают 400, 800, 1200, 2400, 3200, 6200 и максимальные 12400 DPI. Можно быстро переключаться между ними во время игры с помощью специальной кнопки на корпусе мыши.
- Настройка частоты опроса датчика. Доступно три режима частоты опроса: 125 Гц, 500 Гц и 1000 Гц. Более высокая частота обеспечивает минимальную задержку и максимальную плавность отслеживания движений, что может быть важно в динамичных играх по типу шутеров.
- Переназначение программируемых кнопок. Все шесть кнопок мыши являются программируемыми. Каждой из них можно назначить любую функцию: клавиши клавиатуры, запуск приложений, мультимедийные команды и макросы. С помощью данной функции можно адаптировать функционал мыши под конкретные игры и задачи.
- Настройка RGB-подсветки. Программа позволяет изменять цвет, яркость и режимы свечения встроенной RGB-подсветки. Доступно несколько режимов, включая статичный цвет, динамическую смену оттенков и другие эффекты. В программу встроены пресеты, а также есть возможность выбора цвета и эффектов вручную.
- Сохранение профилей во встроенную память. Мышь оснащена встроенной памятью, что позволяет сохранять все настройки, например, переназначения кнопок, профили DPI, частоту опроса и настройки подсветки, прямо на устройстве. С помощью встроенной памяти можно использовать настроенную мышь на любом компьютере без необходимости устанавливать программу и заново писать макросы и переназначать кнопки.
- Создание и управление несколькими профилями. Программа позволяет создавать несколько профилей с уникальными настройками для разных игр и приложений. Профили можно быстро переключать под конкретную задачу без перенастройки каждого параметра.
- Редактор макросов. Программа позволяет записывать и редактировать макросы. Редактор позволяет устанавливать последовательности нажатий клавиш и кнопок мыши с настраиваемыми задержками. Благодаря макросам игроки могут автоматизировать различные действия в играх, назначая их на одну кнопку.
- Калибровка и дополнительные настройки. Доступны опции включения и отключения угловой привязки и подавления колебаний, а также настройка времени подавления дребезга для более точного и предсказуемого отклика. При необходимости можно сбросить все настройки до заводских значений.