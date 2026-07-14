Ardor Gaming Driver — программа для настройки игровых клавиатур Ardor Gaming, позволяющая управлять RGB-подсветкой, переназначать клавиши, записывать макросы и сохранять профили для разных игр и приложений.

Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русифицированный интерфейс.

Функции программы Ardor Gaming Driver