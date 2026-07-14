Ardor Gaming Driver — программа для настройки игровых клавиатур Ardor Gaming, позволяющая управлять RGB-подсветкой, переназначать клавиши, записывать макросы и сохранять профили для разных игр и приложений.
Программа распространяется бесплатно, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-бит) и имеет русифицированный интерфейс.
Функции программы Ardor Gaming Driver
- Управление RGB-подсветкой с широкими возможностями кастомизации. Программа позволяет настраивать подсветку каждой клавиши индивидуально, выбирая любой цвет из палитры. Доступны различные режимы свечения: статичный цвет, динамическая смена оттенков, волна, дыхание и другие эффекты. Можно сохранять готовые схемы подсветки и быстро переключаться между ними.
- Переназначение клавиш и создание макросов. Все программируемые клавиши можно переназначить под любые функции: клавиши клавиатуры, запуск приложений или мультимедийные команды. Встроенный редактор макросов позволяет записывать последовательности нажатий с настраиваемыми задержками и повторами. Это дает возможность автоматизировать сложные игровые действия и назначать их на одну клавишу.
- Сохранение профилей с настройками. Программа позволяет создавать несколько профилей с уникальными настройками для разных игр и приложений. Профили можно быстро переключать, адаптируя управление под конкретную задачу без перенастройки каждого параметра заново. Поддерживается автоматическое переключение профилей при запуске определенных программ.
- Простота установки и интуитивно понятный интерфейс. Программа устанавливается как обычное приложение через установщик и не требует специальных знаний для настройки. Интерфейс построен по принципу «все на виду»: все основные функции доступны из главного окна, а управление подсветкой и настройка клавиш интуитивно понятны даже для новичков.
- Совместимость с широким модельным рядом. Программа поддерживает все основные модели клавиатур Ardor Gaming: Blade, Immortality и Immortality mini, Wakizashi, Patron, Otohime, а также другие модели. Для каждой клавиатуры доступна своя версия ПО или универсальный драйвер.
- Поддержка проводных и беспроводных моделей. Программа работает как с проводными клавиатурами, подключаемыми через USB, так и с беспроводными моделями, поддерживающими Bluetooth и радиоканал. Настройки сохраняются в памяти устройства, что позволяет использовать настроенную клавиатуру на любом компьютере без повторной установки драйвера.