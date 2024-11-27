APK File Installer for Windows – утилита для установки и запуска мобильных приложений и игр на компьютере посредством создания подсистемы WSA. Поддерживаемые файлы: .apk, .xapk, .apkm, .apks.

Системные требования: 32 и 64-разрядные версии Windows 10/11, 8 Гб оперативной памяти.

Перед началом работы программа попросит активировать режим разработчика. Для этого перейдите в «Параметры» – «Обновление и безопасность» – «Для разработчиков».

Помимо этого, необходимо включить визуализацию (через BIOS), а также установить необходимые компоненты через меню «Включение и отключение компонентов Windows» (можно найти в поиске).

После установки подсистемы Windows Subsystem for Android (WSA) можно запускать файлы форматов .apk, .xapk, .apkm, .apks.