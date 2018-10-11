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Аналоги AOMEI Partition Assistant Standard Edition

В данном списке представлены программы для замены AOMEI Partition Assistant Standard Edition. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AOMEI Partition Assistant Standard Edition, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

NIUBI Partition Editor
NIUBI Partition Editor

Версия 10.3.2

Программа для управления дисками и разделами дисков

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (4)
EASEUS Partition Master
EASEUS Partition Master

Версия 2080

Программа для управления разделами на накопителях информации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
Universal USB Installer
Universal USB Installer

Версия 2.0.3.9

Программа для создания загрузочных флешек

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
MiniTool Partition Wizard
MiniTool Partition Wizard

Версия 13.9

Управление разделами жестких дисков

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (20)
DiskGenius
DiskGenius

Версия 6.2.0.1829

Программа для управления разделами, восстановления данных, диагностики и обслуживания дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark

Версия 9.0.3

Программа для измерения скорости жестких дисков

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
USB Image Tool
USB Image Tool

Версия 1.91

Программа для создания образов с USB-накопителей

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
EaseUS Partition Recovery
EaseUS Partition Recovery

Версия 9.1

Программа для восстановления разделов

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
4DDiG Partition Manager
4DDiG Partition Manager

Версия 5.4.1

Программа для управления дисками и разделами

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (5)
Paragon Hard Disk Manager
Paragon Hard Disk Manager

Версия 17.9.1

Программа для управления дисками и разделами на HDD и SSD

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (11)
Acronis Disk Director
Acronis Disk Director

Версия 12.5

Инструмент для управления дисками и томами

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (18)
Paragon Migrate OS to SSD
Paragon Migrate OS to SSD

Версия 5.0

Программа для переноса Windows на SSD-накопитель

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
AOMEI PE Builder
AOMEI PE Builder

Версия 2.0

Программа для создания и записи Live CD на оптические диски и USB-накопители

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)