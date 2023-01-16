AOMEI Cyber Backup — централизованное программное обеспечение для резервного копирования корпоративных данных. Существует как метод резервного копирования без прокси-сервера, так и метод резервного копирования прокси-сервера. Объекты резервного копирования включают VMware, Hyper - v, базы данных SQL и Windows PC / серверы.

AOMEI Cyber Backup предоставляет веб-консоль для централизованного управления виртуальными машинами и управления ими без сложных конфигураций. Он также предлагает гибкие стратегии резервного копирования, такие как инкрементное резервное копирование, дифференциальное резервное копирование и тепловое резервное копирование. Эффективная и быстрая защита корпоративных данных.

Благодаря предварительному отслеживанию изменений данных во время резервного копирования и проприетарной технологии чтения резервного копирования пользователь может выполнить 100% надежное и последовательное восстановление из любой полной или инкрементной/дифференциальной точки резервного копирования. Кроме того, вы можете создать тот же новый VM непосредственно из резервного копирования в то же или другое хранилище данных, хост для миграции или клонирования VMware. Кроме того, пользователи могут легко восстановить любую историческую версию данных MSSQL с одного сервера на другой.

Отслеживание всех действий учетной записи с помощью входа в систему, задач, устройств и местоположения позволяет предприятиям находить проблемы, которые помогают быстро реагировать на неправильное использование или сбои в резервном копировании. Автоматическое оповещение об ошибке всех неудачных задач с помощью единой приборной панели. Функциональный мониторинг задач и своевременное оповещение оперативных подразделений о мерах по исправлению положения.