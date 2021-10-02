AnyUnlock — программа для разблокировки iPhone, iPad и iPod touch и/или отдельных функций, заблокированных вследствие утраты пользователем пароля и по ряду других причин (например, при срабатывании MDM-блокировки).

Это платная программа для операционных систем Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 бит и 64 бит). Доступная для бесплатного использования демо-версия AnyUnlock имеет сильные функциональные ограничения. Интерфейс программы выполнен на английском языке.

Зачем нужна программа AnyUnlock?

Программа AnyUnlock предназначена для разблокировки гаджетов iPhone, iPad и iPod touch, которые оказались заблокированными по различным причинам — от утраты пользователем пароля разблокировки экрана до удаленного блокирования устройства.

Список поддерживаемых приложением моделей iPhone, iPad и iPod touch зависит от запускаемой функции деблокирования аппарата. На возможность разблокировки тех или иных моделей устройств также влияет версия установленной на нем операционной системы iOS.

Например, функция снятия блокировки экрана паролем применима к:

iPhone модельного ряда от «3G» до «14 Pro Max».

iPad — от самой первой модели до iPad Pro 4 поколения (4th Generation).

iPod touch — от «2» до «7».

При этом на поддерживаемых устройствах должна быть установлена мобильная система iOS версии 5 и выше (вплоть до 16).

Функции программы AnyUnlock

По заверениям авторов приложение AnyUnlock может применяться в следующих ситуациях:

Утрата пароля

Программа AnyUnlock позволяет разблокировать iPhone, iPad и iPod touch, заблокированные 4-х или 6-значным паролем, а также функциями защиты Touch ID и Face ID. При этом разработчики приложения заявляют, что данные с аппарата не будут удалены.

Удаленная MDM-блокировка

MDM (Mobile Device Management) — система удаленного администрирования мобильных устройств, обычно используемая в рамках работы предприятий, организаций, учебных заведений и т.д. Если на устройстве Apple был активирован профиль MDM с разрешением на удаленную блокировку, то такой аппарат может быть заблокирован администратором. Блокировке через MDM также могут быть подвергнуты отдельные приложения, службы или функции Apple-гаджета.

Блокировка активации iCloud

Данная функция защиты для разблокировки смартфона/планшета требует ввода идентификатора Apple ID и пароля от него. Блокировка может быть активирована удаленно самим пользователем. При покупке подержанных аппаратов следует обязательно узнавать Apple ID и пароль от бывшего хозяина, иначе при ее срабатывании новый владелец не сможет разблокировать аппарат. Можно связаться в бывшим владельцем или воспользоваться программой AnyUnlock.

Блокировка SIM-карты

Данная функция защиты предполагает блокировку работы функций выполнения звонков и доступа к мобильному интернету. Защита активируется в настройках аппарат путем установки PIN-кода для SIM-карты, который требуется вводить при каждом включении Apple-гаджета.

Блокировка функцией «Экранное время»

Данная функция позволяет автоматически по времени блокировать и разблокировать iPhone, iPad или iPod touch либо отдельные функции устройства. При этом пользователь может защитить конфигурацию функции «Экранное время» код-паролем, который требуется вводить для доступа к настройкам. Утрата пароля не позволит ни изменить параметры функции, ни тем более отключить ее.

Блокировка резервной копии данных iTunes

Создаваемую через iTunes резервную копию данных аппарата можно заблокировать при помощи шифрования. Для последующей расшифровке пользователю понадобиться заданный им же пароль, в противном случае доступ ко всем данным в резервной копии будет утрачен, т.к. никакого другого способа, кроме ввода пароля, обхода блокировки не существует. Программа AnyUnlock не может гарантировать 100% восстановление доступа к резервной копии, т.к. для расшифровки данных используется метод подбора пароля (брутфорс).

Время разблокировки зависит от сложности пароля. Если он отвечает всем требованиям к сложности паролей, то утилита AnyUnlock вряд ли сможет расшифровать резервную копию iTunes.

Утрата паролей от различных сервисов

Данная функция программы AnyUnlock позволяет извлечь из памяти iPhone, iPad и iPod touch пароли от Wi-Fi-соединения, логины и пароли от сайтов или отдельных приложений, пароль от встроенного почтового клиента, Apple ID и прочих мобильных сервисов.

Утрата идентификатора Apple ID

Функция, схожая с предыдущей, но предназначена исключительно для извлечения из памяти iPhone, iPad и iPod touch идентификатора Apple ID.