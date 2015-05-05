SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AnyToISO

В данном списке представлены программы для замены AnyToISO. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AnyToISO, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

PowerISO
PowerISO

Версия 9.5

Многофункциональнгая программа для работы с образами дисков

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (5)
Virtual CloneDrive
Virtual CloneDrive

Версия 5.5.3.0

Создание виртуальных дисководов для iso

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
UltraISO
UltraISO

Версия 9.7.6.3860

Создание виртуальных образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
Alcohol 120%
Alcohol 120%

Версия 2.1.1.2201

Программа для создания и записи образов дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (10)
Alcohol 52%
Alcohol 52%

Версия 2.1.1.2201

Создать образ диска

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (4)
Virtual CD
Virtual CD

Версия 10.7.0.0

Программа для эмуляции дисководов, монтирования образов дисков, записи на диски

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (16)
Astroburn
Astroburn

Версия 1.8.0

Запись оптических дисков

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