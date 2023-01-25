AnyToISO — полезный инструмент, который используется для создания ISO-образов с данными из других архивных форматов. Также можно создавать образы любых CD/DVD дисков и папок на компьютере. Есть поддержка всех популярных форматов: MDF, UIF, DMG, NRG, ISZ, CDI, RAR, 7Z, PDI, IMG. Архив можно распаковать или переконвертировать в ISO-формат.

Загрузить утилиту AnyToISO можно абсолютно бесплатно (имеются ограничения). Интерфейс полностью переведен на русский язык.

Как пользоваться программой AnyToISO?

После запуска программы откроется главное окно. Первый доступный раздел — «Извлечь/Конвертировать в ISO». Чтобы начать работу, нужно добавить образ — для этого следует нажать кнопку «Открыть образ» в первой строке. Откроется встроенный в операционную систему Windows проводник файлов. Пользователям нужно выбрать файл — образ или архив, — который хранится на компьютере (указать раздел или папку). Также файл можно просто перетащить в интерфейс программы — утилита поддерживает технологию Drag&Drop.

Следующий этап — выбор режима работы. Во-первых, пользователи могут конвертировать файл в ISO. Например, если добавить zip-архив и воспользоваться этим инструментом, то файл изменит свой формат на ISO — станет образом.

Во-вторых, можно выбрать функцию «Извлечь в папку». В этом случае, все данные — документы, фотографии, музыка, видео, — которые хранятся в образе или файле будут распакованы на компьютер. Для этого нужно указать папку или раздел, где будут сохранены исходные файлы.

Следующий доступный раздел — CD/DVD диск в ISO. Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно вставить диск в дисковод и указать раздел, где находится носитель информации.

В строке «Конечный образ» следует указать папку или раздел, где будет сохранен исходный файл — новый образ. При необходимости, можно отметить галочкой пункт «Создать BIN/CUE образ» — это поможет создавать образы этих форматов. Чтобы запустить процесс, необходимо нажать кнопку «Создать ISO» — она находится в нижней части интерфейса программы AnyToISO.

Последний доступный раздел — «Папка в ISO». В первой строке нужно указать папку, которая хранится на компьютере. Именно из этой папки создается образ. Следующая строка — «Конечный ISO файл» — здесь необходимо указать раздел или папку, где программа AnyToISO сохранит новый образ. Также пользователи могут указать метку тома — обычно это буква C, D, E и т.д.