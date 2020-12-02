В данном списке представлены программы для замены AntiMicroX. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AntiMicroX, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены AntiMicroX.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AntiMicroX, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены AntiMicroX. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AntiMicroX, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 8 программ
Версия 9.5.0.11346
Программа для переназначения кнопок и эмуляции геймпадов от всех современных игровых консолей
Версия 5.7
Программа для эмуляции клавиатуры и мыши в играх при помощи джойстика
Версия 3.5
Программа для эмуляции геймпадов Xbox 360 путем использования DualShock 4
Версия 7.4
Программа для эмуляции клавиатуры и мышки при помощи геймпада
Версия 2.1.0
Виртуальный эмулятор для контроллера DualSense
Версия 1.7.74
Программа для подключения к ПК и настройки игровых контроллеров
Версия 2.0.19
Программа для создания макросов управления системой Windows
Версия 1.0.28
Программа для управления компьютером джойстиком