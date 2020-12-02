SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AntiMicroX

В данном списке представлены программы для замены AntiMicroX. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AntiMicroX, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

reWASD
reWASD

Версия 9.5.0.11346

Программа для переназначения кнопок и эмуляции геймпадов от всех современных игровых консолей

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (77)
Xpadder
Xpadder

Версия 5.7

Программа для эмуляции клавиатуры и мыши в играх при помощи джойстика

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (82)
DS4Windows
DS4Windows

Версия 3.5

Программа для эмуляции геймпадов Xbox 360 путем использования DualShock 4

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (36)
JoyToKey
JoyToKey

Версия 7.4

Программа для эмуляции клавиатуры и мышки при помощи геймпада

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
DualSenseX
DualSenseX

Версия 2.1.0

Виртуальный эмулятор для контроллера DualSense

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (77)
InputMapper
InputMapper

Версия 1.7.74

Программа для подключения к ПК и настройки игровых контроллеров

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (129)
AutoHotkey
AutoHotkey

Версия 2.0.19

Программа для создания макросов управления системой Windows

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (15)
Joystick Buttons Binder
Joystick Buttons Binder

Версия 1.0.28

Программа для управления компьютером джойстиком

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (10)