AntiMicroX — программа с открытым исходным кодом для переназначения кнопок геймпада и джойстика на клавиши клавиатуры и движения мыши. Поддерживает выполнение скриптов и макросов.
Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.
Функции и возможности программы AntiMicroX
- Переназначение любых кнопок и осей геймпада. Программа позволяет назначить каждому нажатию на кнопку, движению стика или триггера любое действие. Можно привязать кнопку геймпада к отдельной клавише, комбинации клавиш, клику левой или правой кнопкой мыши, движению курсора по экрану, изменению громкости или даже выполнению внешней программы или скрипта. Это дает возможность полностью заменить клавиатуру и мышь геймпадом для любой деятельности: игр, серфинга в интернете или работы с документами.
- Создание нескольких наборов назначений для одного геймпада. Для каждого устройства можно создать несколько независимых наборов, которые переключаются по нажатию определенной кнопки или автоматически. Например, один набор для стрельбы от третьего лица, второй — для управления транспортом, третий — для работы с меню. Каждый набор содержит полную карту назначений для всех кнопок и стиков, и переключение происходит мгновенно без перезагрузки программы.
- Автоматическое переключение профилей. Программа умеет определять, какая программа запущена и находится на переднем плане, и в соответствии с этим автоматически загружать соответствующий профиль. Например, при переключении из браузера в игру AntiMicroX меняет назначение кнопок без участия пользователя. Эта функция работает на большинстве оконных систем, но может иметь ограничения в некоторых окружениях, например, в Wayland.
- Создание макросов и запись последовательностей нажатий с возможностью редактирования задержек. Встроенный редактор макросов позволяет записывать последовательности клавиш, кликов мыши и даже пауз между ними. Макрос можно привязать к одной кнопке геймпада, и при каждом нажатии будет воспроизводиться записанная последовательность. Это полезно для выполнения одних и тех же операций в играх или приложениях, где нужно быстро нажать несколько клавиш подряд с точной задержкой.
- Настройка чувствительности, мертвых зон для стиков и триггеров, а также инвертирование осей. Для аналоговых элементов управления доступны свои опции. Можно установить мертвую зону, чтобы устранить дрифт стика при его незначительных отклонениях, задать кривую чувствительности для более плавного или резкого отклика, а также инвертировать направление оси, если понадобится. Все это делается через графический интерфейс без необходимости редактирования конфигурационных файлов.
- Поддержка нескольких геймпадов и генерация SDL2 конфигураций. Программа работает с несколькими устройствами одновременно, отображая их в отдельном списке, и каждое можно настраивать независимо. Также AntiMicroX может генерировать файлы конфигурации для SDL2, что позволяет использовать нестандартные геймпады в играх, где они обычно не распознаются. Программа определяет контроллер по его идентификаторам и автоматически подбирает доступные кнопки и оси для настройки.
- Полнофункциональная работа через командную строку. Программа может управляться через командную строку с большим набором параметров, что позволяет запускать определенные профили при старте системы или привязывать их к сценариям. Через D-Bus можно менять активный набор, получать информацию о подключенных устройствах и выполнять другие операции из внешних приложений. Это дает возможность интегрировать AntiMicroX в игровые лаунчеры, системы умного дома или сценарии автоматизации без открытия графического интерфейса.