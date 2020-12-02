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AntiMicroX

AntiMicroX

Программа для работы с геймпадами и джойстиками

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Актуальная версия 3.6.1
Скачать 19 MB
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История изменений

Версия 3.6.1

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Оценки программы

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Отзывы о AntiMicroX

1 отзыв

Яков

У меня на 10-ке Заработала с беспроводным блютус-геймпадом. Пока интересно, буду пытаться приспособить для чего-нибудь.