AntiMicroX — программа с открытым исходным кодом для переназначения кнопок геймпада и джойстика на клавиши клавиатуры и движения мыши. Поддерживает выполнение скриптов и макросов.

Программа является полностью бесплатной, работает на операционной системе Windows 7 и выше (64-бит) и имеет английский интерфейс.

Функции и возможности программы AntiMicroX