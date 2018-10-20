AMD Radeon Software Crimson — утилита для гибкой настройки видеокарт от AMD. Программа содержит компоненты для улучшения производительности компьютеров и ноутбуков с графическими процессорами от Radeon.
Установочный файл содержит необходимые драйвера и специальное ПО для их тонкой настройки в системе с целью получения максимальной отдачи от используемого компьютерного «железа». Программа позволяет производить настройку ПК для конкретных видеоигр, увеличения энергосбережения, а также содержит все необходимое для оптимизации проигрываемого видео и работы с одни или несколькими дисплеями.
AMD Radeon Software Crimson – бесплатное приложение, распространяемое в рамках Freeware-лицензии. Поддерживаются, как английский, так и русский язык интерфейса. Утилита будет без труда работать на компьютерах с Windows XP, 7, 8, 10 с 32- или 64-битной разрядностью.
Зачем нужна программа AMD Radeon Software Crimson?
- Обеспечивает бесперебойную работу даже самых медленных компьютеров.
- Задействует аппаратное ускорение для воспроизведения видео.
- Использует несколько заранее отрегулированных настроек видео для просмотра спортивных передач, классического кино, просмотра видео на улице и организации широкоформатного домашнего кинотеатра.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс даже для начинающих пользователей.
- Позволяет выбрать режим сглаживания, настроить морфологическую фильтрацию и регулировать настройки OpenGL в играх.
- Одновременная работа с несколькими подключенными дисплеями.
- Поддержка функции ATI OverDrive для разгона частоты работы процессора.