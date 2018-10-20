AMD Radeon Software Crimson — утилита для гибкой настройки видеокарт от AMD. Программа содержит компоненты для улучшения производительности компьютеров и ноутбуков с графическими процессорами от Radeon.

Установочный файл содержит необходимые драйвера и специальное ПО для их тонкой настройки в системе с целью получения максимальной отдачи от используемого компьютерного «железа». Программа позволяет производить настройку ПК для конкретных видеоигр, увеличения энергосбережения, а также содержит все необходимое для оптимизации проигрываемого видео и работы с одни или несколькими дисплеями.

AMD Radeon Software Crimson – бесплатное приложение, распространяемое в рамках Freeware-лицензии. Поддерживаются, как английский, так и русский язык интерфейса. Утилита будет без труда работать на компьютерах с Windows XP, 7, 8, 10 с 32- или 64-битной разрядностью.

Зачем нужна программа AMD Radeon Software Crimson?